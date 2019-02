Bale-Benzema-Vinicius: ataque titular en el Real Madrid contra el Alavés

Solari apuesta por el tridente BBV, en detrimento de Lucas Vázquez, que se cae incluso de la convocatoria de forma sorpresiva

El Real Madrid se mide este domingo por la noche al Alavés en el Santiago Bernabéu, y lo hará con un once donde hay algunas rotaciones. Al equipo blanco le espera ya el Barcelona en el Camp Nou para las semifinales de Copa del Rey, y Solari introdujo algunos cambios en su once inicial. Sin Toni Kroos -fuera de la convocatoria por descanso-, el técnico blanco dibujó un once en el coliseo blanco con: Courtois; Odriozola, Ramos, Nacho, Reguilón; Modric, Casemiro, Ceballos; Bale, Benzema, Vinicius.

Eso significa que en el ataque, Solari optó por primera vez por Vinicius-Benzema-Bale como el tridente en la vanguardia. Lucas Vázquez jugó el partido completo en Girona el pasado jueves, mientras que Asensio no ha jugado ni un partido completo después de su lesión en el Mundialito. Entre los cuatro extremos se jugarán dos puestos de manera casi permanente de aquí al final de temporada. El Clásico será el siguiente episodio.

Cabe recordar que para el partido ante el Alavés Varane y Carvajal están sancionados, que Vallejo y Luca están lesionados, y que Solari dejó fuera de la lista por decisión técnica a Fede Valverde y Brahim Díaz además de Toni Kroos. Los dos últimos descartes en la convocatoria del Real Madrid fueron Altube -portero del filial-, así como Lucas Vázquez. Una de las sorpresas de la lista final.