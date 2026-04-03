Bassirou Diaye, estrella de la selección senegalesa, reveló su gran sorpresa por la magnitud del apoyo que recibió de la afición argelina, tras anotar un gol en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Marruecos.

En declaraciones a la revista SoFoot, recogidas por la red "FootMercato", Diaye reveló que recibió una avalancha de mensajes de apoyo de aficionados argelinos, que expresaron su felicidad por su papel en privar a Marruecos, su rival histórico en el ámbito deportivo, de conquistar un segundo título africano.

El jugador del Villarreal bromeó: "¿Los argelinos? No hace falta decir nada… gracias a ellos tengo un millón de seguidores en Instagram. Todos me enviaron mensajes después del partido diciendo: 'Hermano, estamos muy felices, gracias, ¡no queríamos que Marruecos ganara!'".

Añadió sonriendo: "Si voy a Argelia mañana, creo que me recibirán en una limusina".

Lee también:

Un abogado internacional a Kooora: el caso Marruecos-Senegal es más complejo de lo que parece… y esta es mi previsión para el fallo del "TAS"

Exclusivo para Kooora.. ¿Será sancionada Senegal por celebrar la Copa de África antes de la decisión del "TAS"?

Tras su salida de Omán.. Queiroz revela a Kooora la verdad sobre las ofertas de Arabia Saudí y Ghana

Diaye anotó el único gol en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, disputada hace más de dos meses, que terminó con victoria de Senegal por 1-0, pero el título aún no se ha decidido definitivamente a favor de Senegal.

Aquel partido presenció hechos dramáticos, a raíz de los cuales los jugadores de Senegal se retiraron del campo durante varios minutos antes de regresar al terreno de juego.

La Federación Marroquí de Fútbol aprovechó este incidente para presentar una protesta, que fue aceptada por la Comisión de Apelación de la "CAF", la cual dictaminó la victoria de los Leones del Atlas por 3-0 por incomparecencia.

Pero Senegal no se rindió y presentó una queja ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo "TAS", y se espera que el fallo definitivo se emita en los próximos meses.

Aun así, los jugadores de la selección de Senegal celebraron la Copa de África dos veces antes de los dos partidos amistosos que disputó el equipo de los Leones de la Teranga durante el parón de marzo, contra Perú y Gambia.