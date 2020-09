Ayrton Preciado solicita a Santos que le bajen el salario por sus lesiones

El delantero ecuatoriano considera que no es justo que perciba un alto sueldo, pues hasta ahora no ha podido aportar desde el campo.

Ayrton Preciado tuvo un gesto de esos que no muchas veces se ven en el futbol actual: le solicitó a que le disminuya su alto salario, pues considera que no es justo recibirlo debido a que no ha cumplido con lo esperado en el club.

El ecuatoriano tiene un año y tres meses fuera de los terrenos de juego, debido a una lesión muscular de la que aún no se recupera. Esta situación lo llevó a contratar a un preparador físico personal, con el objetivo de volver a jugar cuanto antes.

La temporada no comenzó bien para los de Torreón, que se ubican en la parte baja la tabla de posiciones con apenas nueve unidades en 10 fechas. La ausencia de un delantero de peso se nota y el equipo comienza a pensar en el próximo torneo.

Sin embargo, Santos no atraviesa una buena situación económica, concretamente desde la cancelación del Clausura 2020 por la pandemia de coronavirus. En ese sentido, el club espera que su gran fichaje en el mercado sea la recuperación de Preciado.