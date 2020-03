Axer López: “Me alejo de las canchas debido a problemas familiares”

El volante deja a El Vencedor antes de terminar la primera vuelta.

Axer López anunció que se va de El Vencedor por problemas familiares. En el programa “Los Provocadores” dio más detalles de la decisión que ha tomado.

El miércoles no jugó ante Alianza, como ha sido costumbre en este torneo: “Me alejo de las canchas debido a problemas familiares, personales. Con el entrenador no tengo inconvenientes, me decía que no dejara de jugar”.

Además, López desmintió que tiene problemas con el técnico Nelson Ancheta y que esa sea la razón de su decisión: “Hubo un comentario que yo supuestamente dije, que el profe Ancheta cobraba a los jugadores, pero no dije en ningún momento eso. Dije que nos llevábamos bien, a pesar de los rumores que decían que el profe cobraba a los jugadores”.