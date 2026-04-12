عودة الأمل a Italia.. La FIFA se prepara para la retirada de Irán del Mundial con una idea excepcional

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se prepara para el escenario de una posible retirada de la selección de Irán del Mundial 2026 con una nueva idea, que da esperanza a la selección italiana de aparecer en la próxima Copa del Mundo, que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque los sueños de Italia de regresar a la cita mundialista se derrumbaron tras su derrota ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis en la final del repechaje europeo, la Azzurra podría tener una última oportunidad de cambiar su destino.

La postura de la selección iraní respecto a participar en el torneo que se celebrará el próximo verano sigue siendo incierta en medio de la guerra que libra Irán, pese a las afirmaciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre la participación del equipo asiático en el Grupo G junto a Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda.

Hasta el momento de escribir estas líneas, está previsto que la selección iraní inicie su andadura en el torneo el 16 de junio enfrentándose a Nueva Zelanda, antes de medirse a Bélgica en California y luego jugar contra Egipto en el estadio Lumen Field, en Seattle.

Repechaje continental por primera vez

La selección de Irán podría verse obligada a retirarse del Mundial, especialmente después de que la FIFA se negara a trasladar los partidos del equipo fuera de Estados Unidos, lo que pondría al organismo internacional en una situación embarazosa a pocas semanas del inicio del torneo.

Sin embargo, parece que la FIFA está preparando un escenario de emergencia. Según un informe publicado por la cadena RMC Sport, citando al diario The Athletic, dentro de la FIFA se están llevando a cabo conversaciones sobre la posibilidad de organizar un repechaje continental excepcional en caso de retirada de Irán.

Este repechaje incluiría a dos selecciones de Asia y otras dos de Europa entre los equipos que no se clasificaron para el torneo.

Gracias a su ranking mundial, la selección de Italia parece ser una candidata casi segura para ocupar una de las dos plazas europeas en este posible repechaje, si se confirma oficialmente la retirada de Irán.

Italia había perdido ante Bosnia y Herzegovina, por lo que no logró alcanzar el Mundial por tercera edición consecutiva tras las de 2018 y 2022, una catástrofe que provocó la salida de Gennaro Gattuso del cuerpo técnico y también la destitución del presidente de la Federación Italiana.

Asimismo, la selección de Emiratos Árabes Unidos también podría ser candidata a participar en el repechaje excepcional, al haber quedado eliminada a manos de Irak, que se clasificó para el repechaje intercontinental y, a través de él, accedió a la fase final.