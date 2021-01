Avilés Hurtado, satisfecho por haber rechazado al América y jugado en Monterrey

El delantero colombiano se siente agradecido con Rayados, pese a interés de las Águilas en 2017.

Monterrey y América se enfrentarán el próximo fin de semana en la Jornada 2 de la , y habrá un jugador en especial para el que este cotejo tendrá un sabor sumamente especial.

En 2017, Avilés Hurtado era uno de los jugadores más cotizados de la Liga MX. En aquel momento decidió salir de y tenía importantes ofertas por parte de Rayados y las Águilas, decidiendo aceptar la de la Pandilla y dejar a los capitalinos con las ganas.

El colombiano atendió a los medios de comunicación, declarándose contento por la determinación que tomó en aquel momento: “A veces te ponen a tomar decisiones y fue la mejor que pude haber tomado. Me siento muy agradecido por la oportunidad del club y trato de devolverles toda la confianza. Siempre es bonito recordar la Final que se les ganó, hay que pensar en lo que viene”.

Al ser cuestionado sobre las razones para decidir no vestir la elástica Azulcrema, Avilés fue claro: “El proyecto de Rayados me convenció y estuvo en parte el Turco, que fue un factor principal de que pudiera estar acá y también creo que los clubes estuvieron muy compenetrados con la operación, fue mutuo acuerdo. Muy contento de estar aquí, quiero seguir haciendo historia, me preparo día a día para devolverles esa confianza que tuvo conmigo”, dijo para cerrar.

En el periodo de transferencias de 2017-18, el América cerró las contrataciones de Mateus Uribe, Guido Rodríguez, Jéremy Ménez y el también colombiano Andrés Ibargüen, futbolista que se desempeña en la misma posición y que se podría entender como la alternativa que tomaron en aquel momento.