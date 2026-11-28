Cómo ver el Auxerre - Marsella con una VPN

¿Quieres acceder a tu plataforma de streaming habitual con más seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede serte útil.

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

El Marsella visita el domingo al Auxerre en el estadio l'Abbe-Deschamps, en un partido de la Ligue 1. El equipo de Bruno Genesio buscará recuperarse de una dura derrota en liga.

La derrota llegó ante el Le Mans, que ganó 3-2 en el Velódromo el 22 de noviembre. Puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones y dolió especialmente por el buen momento que había mostrado el Marsella.

La reacción llegó entre semana en la Europa League, donde el Marsella venció 1-0 al Levski Sofía. Amine Gouiri marcó de penalti y Pierre-Emile Hojbjerg controló el centro del campo. A Genesio no le gustó el penalti a lo Panenka que Gouiri falló más tarde.

El Auxerre ocupa el 15.º puesto y llega en un momento irregular bajo la dirección de Will Still. Empató 1-1 con el Mónaco en su último partido y solo ha sumado una victoria en sus últimos cinco encuentros de liga.

El Marsella es sexto, pero el equipo local confía en complicarle las cosas. El Auxerre ha sido un rival difícil de batir en casa para los equipos de su zona de la tabla, y el reciente tropiezo defensivo del Marsella le dará motivos para confiar.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el partido, incluido el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por streaming.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión del Auxerre - Marsella. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen.

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