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Austria vs. Irlanda: hora de inicio

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Austria recibe a la República de Irlanda en la Raiffeisen Arena de Linz, en un partido de la Liga B de la UEFA Nations League. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la lucha por el liderato del grupo 3.

Ralf Rangnick y su equipo llegan al encuentro como líderes de la clasificación. Los austriacos han demostrado ser difíciles de batir en esta fase de la Nations League y, recientemente, ganaron tanto a Kosovo como a Israel por 3-1.

Irlanda viaja a Linz en tercera posición y necesita sumar puntos para no perder el contacto con los primeros puestos. El equipo de Heimir Hallgrimsson todavía no ha encontrado en esta fase de grupos la regularidad que necesita para competir por el liderato.

El enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada ya terminó 2-2, un resultado que refleja lo igualado de este duelo. Irlanda tiene calidad para puntuar a domicilio, pero debe mostrarse más sólida en defensa que en sus últimos partidos.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión televisiva y por streaming.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado con Austria e Irlanda?

Austria llega a este duelo con un buen balance en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, dos empates y una derrota. En su encuentro más reciente, los austriacos empataron 1-1 con Kosovo; antes habían igualado 2-2 ante Irlanda. Las dos victorias frente a Kosovo (3-1) e Israel (3-1) demuestran que el equipo de Rangnick es capaz de marcar goles en esta fase de grupos. Su única derrota en este periodo fue el 0-3 ante España en el Mundial.

Irlanda presenta un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 1-1 ante Israel en la Nations League, precedido por un 2-2 frente a Austria. Su única victoria en este periodo fue un triunfo a domicilio por 3-0 ante Israel. La derrota llegó por 0-1 contra Kosovo, un resultado que pone de manifiesto la irregularidad del equipo de Hallgrimsson.

Austria vs. Irlanda: alineaciones

Austria vs. Irlanda: estado de forma

Austria vs. Irlanda: balance de enfrentamientos directos

Austria vs. Irlanda: las clasificaciones