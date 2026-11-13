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UEFA Nations League B
team-logoAustria
Raiffeisen Arena
team-logoIrlanda
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Austria vs. Irlanda, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Austria vs Irlanda
Austria
Irlanda
UEFA Nations League B

En la Liga B de la UEFA Nations League, Austria se enfrenta a Irlanda. Pero ¿qué canal ofrece el partido hoy en directo por televisión y dónde se puede ver en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? Una red privada virtual (VPN) resulta muy útil en estos casos.

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MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosFubo
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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Austria vs. Irlanda: hora de inicio

crest
UEFA Nations League B - Jornada 5
Raiffeisen Arena

Austria recibe a la República de Irlanda en la Raiffeisen Arena de Linz, en un partido de la Liga B de la UEFA Nations League. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la lucha por el liderato del grupo 3.

Ralf Rangnick y su equipo llegan al encuentro como líderes de la clasificación. Los austriacos han demostrado ser difíciles de batir en esta fase de la Nations League y, recientemente, ganaron tanto a Kosovo como a Israel por 3-1.

Irlanda viaja a Linz en tercera posición y necesita sumar puntos para no perder el contacto con los primeros puestos. El equipo de Heimir Hallgrimsson todavía no ha encontrado en esta fase de grupos la regularidad que necesita para competir por el liderato.

El enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada ya terminó 2-2, un resultado que refleja lo igualado de este duelo. Irlanda tiene calidad para puntuar a domicilio, pero debe mostrarse más sólida en defensa que en sus últimos partidos.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión televisiva y por streaming.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado con Austria e Irlanda?

Austria llega a este duelo con un buen balance en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, dos empates y una derrota. En su encuentro más reciente, los austriacos empataron 1-1 con Kosovo; antes habían igualado 2-2 ante Irlanda. Las dos victorias frente a Kosovo (3-1) e Israel (3-1) demuestran que el equipo de Rangnick es capaz de marcar goles en esta fase de grupos. Su única derrota en este periodo fue el 0-3 ante España en el Mundial.

Irlanda presenta un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 1-1 ante Israel en la Nations League, precedido por un 2-2 frente a Austria. Su única victoria en este periodo fue un triunfo a domicilio por 3-0 ante Israel. La derrota llegó por 0-1 contra Kosovo, un resultado que pone de manifiesto la irregularidad del equipo de Hallgrimsson.

AUT

AUT - Formulario

ESP
L3-0
ISR
W3-1
KOS
W3-1
IRL
D2-2
KOS
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
IRL

IRL - Formulario

CAN
D1-1
KOS
L1-0
ISR
W0-3
AUT
D2-2
ISR
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Austria vs. Irlanda: alineaciones

Austria contra Irlanda alineaciones probables

4-2-3-1
Austria crest
Austria
AUT
Formación
Irlanda crest
Irlanda
IRL
3-4-2-1
A. SchlagerA. SchlagerK. LaimerK. LaimerK. DansoK. DansoS. PoschS. PoschF. BacherF. BacherX. SchlagerX. SchlagerC. AdamuC. AdamuA. PrassA. PrassR. SchmidR. SchmidN. SeiwaldN. SeiwaldS. KalajdzicS. KalajdzicC. KelleherC. KelleherL. ScalesL. ScalesJ. DunneJ. DunneJ. EganJ. EganA. IdahA. IdahJ. MolumbyJ. MolumbyJ. MoylanJ. MoylanJ. KnightJ. KnightC. CoventryC. CoventryR. ManningR. ManningT. ParrottT. Parrott
Irlanda crest
Irlanda
IRL
4-2-3-1
Austria

Once inicial

Irlanda

Manager

  • R. Rangnick
  • H. Hallgrimsson

Austria vs. Irlanda: estado de forma

AUT

AUT - Formulario

ESP
L3-0
ISR
W3-1
KOS
W3-1
IRL
D2-2
KOS
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
IRL

IRL - Formulario

CAN
D1-1
KOS
L1-0
ISR
W0-3
AUT
D2-2
ISR
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Austria vs. Irlanda: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

AustriaEmpateIrlanda
1
3
1
UEFA Nations League B
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
Austria badge
Austria
AUT
2
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
Austria badge
Austria
AUT
1
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Austria badge
Austria
AUT
0
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Austria badge
Austria
AUT
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
Austria badge
Austria
AUT
2
F
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Austria vs. Irlanda: las clasificaciones

Grp. 3

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AustriaAustriaAUT
422095+48
D
D
W
W
2
KosovoKosovoKOS
412134-15
D
D
L
W
3
IrlandaIrlandaIRL
412164+25
D
D
W
L
4
IsraelIsraelISR
402227-52
D
D
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso
Playoffs de descenso

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