Atlético: Sigue la espera por James y se abre la puerta a Correa y Kalinic

Correa, que pidió salir del club, aún espera destino; Kalinic busca equipo y Montero podría quedarse

El continúa trabajando para confeccionar la mejor plantilla posible. Hace semanas que el club sigue peleando el fichaje de James Rodríguez, jugador propiedad del . Sin embargo, a pesar de que el club blanco necesita dinero urgentemente, sigue tratando de colocar al colombiano en algún equipo que no sea el Atleti, que es el que más dinero tiene para acometer la operación. Y es que el cuadro colchonero es el que mejores condiciones le ofrece a James, que no va a quedarse en el Real Madrid esta temporada, entre otras cosas, porque Zinedine Zidane no cuenta con él. A pesar de que el fichaje está muy complicado, fuentes del club rojiblanco siguen confiando en que el fichaje podría producirse y están dispuestos a esperar. Además, según ha podido contrastar Goal, el Atlético de Madrid, al menos por ahora, sólo se plantea la opción de James. Es decir, ahora mismo no hay alternativa al colombiano.

En el capítulo de bajas, el club sigue trabajando para acomodar a diferentes jugadores. El primero, Ángel Correa, que ha pedido salir del club ante la falta de minutos que podría tener en esta temporada y la gran competencia para poder ser titular. Simeone entiende la postura del jugador, que sigue negociando su salida. Su representante ha tenido varias tomas de contacto con el AC Milán, llegando a un acuerdo económico, aunque ese acuerdo no existe todavía entre los clubes. Hace unos días trascendió que el Milán estaría dispuesto a superar la barrera de los 50 millones más bonus. en cambio, fuentes consultadas por Goal especifican que esa cantidad sólo llegaría a los 40 "kilos". Hay otros equipos interesados en el delantero argentino, pero el sueldo que le ofrece el Milán a Correa es el que más agrada al jugador.

Otro nombre propio es Nikola Kalinic. El delantero ha sido ofrecido a dos equipos españoles y otros dos turcos, pero su salida no acaba de concretarse. Se trata de un jugador que se ha visto algo desplazado por la llegada de Saponjic y que ahora tendrá que buscar nuevo destino. Su ficha es el gran escollo. El balcánico percibe unos 4 millones brutos, 2 netos. Una ficha algo alta para los sueldos que ofrecen los equipos que han preguntado por él.

Y por último, otros dos nombres sobre la mesa. Los de dos canteranos. El central Francisco Javier Montero y el delantero Víctor Mollejo. El segundo es objeto de deseo del Real , mientras que el segundo, a pesar del interés de o en su momento, podría quedarse en la primera plantilla. Hace unos días preguntó por su situación el de Vigo, que reclamó su cesión, pero el Atleti pidió un millón de euros y el cuadro vigués se echó para atrás. El club valora a Montero en unos 10 millones y por ahora, sólo se plantea una cesión. Si llega una petición satisfactoria para que pueda seguir creciendo, se aceptará. En caso contrario, podría seguir un año más en el Atleti.