Cómo ver el Atlético Nacional vs Independiente Medellín con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 2 25 nov 2026 - 20:30

Atlético Nacional recibe a Independiente Medellín en un partido de la Primera A que devuelve el derbi de Medellín al calendario. Aún no se han confirmado el estadio ni la ciudad de este encuentro.

Nacional llega sin ganar en sus últimos cuatro partidos. El 22 de noviembre empató 0-0 con Once Caldas en liga, después de empatar 2-2 en copa y 1-1 en liga ante el mismo rival.

El equipo de Lucas Gonzalez sí venció 4-3 a Deportivo Pereira el 7 de noviembre, pero esa es su única victoria en los últimos cinco encuentros. Aun así, mantiene una buena posición en la liga.

Independiente Medellín llega con una buena racha. El equipo de Luis Perea ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, el más reciente por 1-0 ante Santa Fe el 20 de noviembre.

El visitante también ganó 3-0 a domicilio al Fortaleza FC a principios de este mes, y su única derrota reciente fue por 3-1 ante Internacional de Bogota el 29 de octubre.

Ambos equipos se enfrentaron el 25 de octubre, cuando Nacional ganó 2-1 en liga. Diez días antes, el mismo equipo se había impuesto 3-2 en copa. Medellín buscará la revancha.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluidos el horario, las novedades de los equipos y cómo seguirlo.

Novedades y plantillas de los equipos