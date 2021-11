Atlético Nacional siguió sumando a costas de un Medellín que no le pudo hacer daño

Partido de mucha fricción en el Atanasio Girardot, en el marco del aniversario del Independiente Medellín, que enfrentaba a su rival de patio y líder de la Liga Betplay, un Atlético Nacional que saltaba al terreno de juego con una nómina mixta.

Sobre el terreno de juego, el local fue el que tomó la iniciativa, entendiendo que su público era mayoría y que ganar era una necesidad y una obligación, pues el empate le dejaba sin opciones de pelear por un cupo entre los ocho que disputarán la fiesta de fin de año.

El Verdolaga jugó sin presiones, algo que se notó a lo largo de los 90 minutos en la actitud de varios de sus jugadores que no se emplearon a fondo y que no salieron a buscar el arco rival, como es habital para el equipo de Restrepo, que no podía contar con Jarlan Barrera, ni Aldair Quintana por acumulación de tarjetas amarillas.

El partido tuvo pasajes entretenidos y acciones que hicieron levantar al público del Atanasio de sus asientos, sin embargo, estuvo lejos de ser un encuentro memorable, pues Medellín no encontró la formula para hacerle daño a un Nacional que eligió darle trámite a un Clásico que al final terminó en empate, a pesar de que la visita tuvo con qué ganarlo.

Medellín ha quedado fuera de competencia a manos de su clásico rival y ahora tendrá que pensar en el próximo semestre.