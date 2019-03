Atlético Nacional sigue sin poder ganar: cinco partidos por Liga sin conocer la victoria

Cuatro empates y una derrota en Liga Águila ajusta el Verdolaga. ¿Por qué le cuesta tanto ganar, aún teniendo la ventaja?

volvió a ceder puntos importantes para su campaña en la Liga Águila, y aún más, para la moral propia de jugadores e hinchas ante clásicos rivales. Al igual que la semana pasada ante Millonarios, el Verdolaga fue incapaz de sostener el marcador a favor (dos veces) y terminó empatando ante Independiente Medellín.

Es cierto que algunos detalles escapan al control en cancha del equipo, como la falta no sancionada de Duque sobre Mafla que terminó en el gol de Ovelar para el azul en El Campín, o el gran cobro de Perlaza en el tiro libre que venció a Cuadrado para el 2-2 ante el Rojo en el Atanasio. Es cierto también que durante ambos partidos y durante casi todo el semestre, Nacional ha sido superior al rival tanto en juego como en opciones y algunos resultados, como el de este domingo en el Clásico 299, han sido injustos en relación a lo visto en cancha.

Pero, es cierto también, que Nacional ha perdido puntos producto de equivocaciones propias y es un tema que además de mantenerse vigente, debe seguir en la lupa del cuerpo técnico para que la producción se acorde a la imagen que el equipo deja partido a partido. Con el compromiso ante Medellín, el Verde antioqueño ajustó cinco partidos sin conocer la victoria, con cuatro empates y una derrota en el torneo local.

La última victoria por el campeonato fue ante Jaguares, 1-0 en Medellín, el 2 de febrero. Ampliando el espectro al ámbito internacional, la última celebración fue ante Libertad, en Medellín, por el juego de vuelta de la tercera fase del repechaje, donde cayó por penales. Nacional lleva más de un mes sin sumar tres puntos y por muy bien que se juegue y por más méritos que se hagan, para un equipo grande es una alarma imposible de ignorar.

Autuori ha adelantado un trabajo interesante e importante, teniendo en cuenta todo el contexto que envolvió al club al inicio de la temporada, pero aún no termina de ajustar todo el sistema. Por ejemplo, los cambios de Aldo Leao Ramírez por Pablo Ceppelini y Jean Lucas Rivera por Vladimir Hernández ante el DIM, no funcionaron. Ramírez (y ya es una constante) no logra la misma trascendencia en el medio campo de años atrás y no pesó cuando el equipo se dispuso a atacar, mientras que Rivera fue poco lo que pudo aportar como extremo porque fue cuando el rival tomó un segundo aire. El análisis tras el empate en Bogotá condujo por las mismas zonas, incluyendo la capacidad para liquidar los partidos teniendo las opciones frente al arco y la tranquilidad para administrar mejor los resultados positivos. Al Verde le cuesta, y mucho, controlarse a si mismo cuando tiene la ventaja.

Lo positivo, por fortuna, es que el diagnóstico está hecho y totalmente claro tanto para Autuori como para los jugadores: "En el entretiempo hablé con el equipo porque siempre debemos jugar con la misma intensidad y cuando hicimos el gol bajamos; pudimos hacer el tercer gol y matar el juego como también ya ha pasado en otros juegos, pero se vio un buen espectáculo", expresó el brasileño en la conferencia de prensa después de la igualdad en el Clásico. La nueva oportunidad de revalidar todo esto será el próximo miércoles ante el , en juego aplazado por la fecha 7 de la Liga, esperando que sea, por fin, el turno de volver a celebrar.