Atlético Nacional se tendría que rearmar para recibir al América de Cali

Desde hace varias semanas el COVID-19 viene afectado al fútbol profesional colombiano, varios jugadores han tenido que ser aislados mientras llevan a cabo sus procesos de recuperación y no ha sido la excepción, Helibelton Palacios y Vladimir Hernández ya padecieron el virus y regresaron a las canchas.

Ahora, cuando el gran clásico del país ante está pocos días de distancia, las últimas pruebas PCR realizadas arrojaron nueve positivos, todos en la plantilla de jugadores.

Sin confirmarse los nombres, ya es bastante preocupante pensar en afrontar un partido tan complicado y definitivo con la posibilidad de tener nueva bajas de entrada, a lo que se suma la incertidumbre respecto a las lesiones y procesos de recuperación de otros jugadores.

Mafla ha sido descartado por lo que resta de 2020, mientras que Perea, Blanco y Cabal están en la recta final de su recuperación, por lo que es una incógnita si estarían listos para el partido de este sábado; mientras que en los casos de Arango y Andrade aún no se ha dado información respecto a que molestia presentan y si estarán disponibles ante América.

