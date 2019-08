Oficial: Atlético Nacional no apelará la sanción de Osorio

Tras el fallo de Dimayor, el club verdolaga emitió un comunicado en el que deja clara su postura.

Atlético Nacional se pronunció oficialmente acerca de la sanción que le impuso el Comité Disciplinario de Dimayor a su entrenador Juan Carlos Osorio, quien perdió los estribos con la expulsión de uno de sus jugadores ante Santa Fe y explotó contra el cuarto árbitro y luego contra el juez central. Contrario a lo que se esperaba en un comienzo, el Verdolaga no tomará ninguna clase de medida apelativa frente a dicha sanción.

Lo anterior es una decisión tomada luego de varios días de publicada la sanción por parte de la Dimayor y se toma teniendo en cuenta lo sucedido, los agravantes y el tiempo que se ha determinado para que el entrenador no pueda estar con el equipo durante los partidos.

Con lo anterior, el conjunto Verdolaga da por cerrado el episodio que envolvió en la polémica a Osorio y continúa con su calendario de la mano del profesor Pompilio Páez.

El comunicado completo de Nacional:

se permite informar a la opinión pública que acata, pero no comparte el fallo del Comité Disciplinario del Campeonato, en el cual se sanciona al director técnico del equipo profesional masculino Juan Carlos Osorio, por lo tanto no se interpondrá ningún recurso. Extraña sobre manera que en el fallo no se analiza la conducta previa del juez, cuando es evidente que con su puño hace contacto con el director técnico, tal y como se demuestra en los videos y fotografías de público conocimiento. No deja igualmente de sorprender que en el informe arbitral se falte a la verdad, en la medida que se afirma de manera contundente que el técnico Juan Carlos Osorio le pega al juez un puño de manera agresiva, violenta y vehemente, mientras que en la Resolución emitida por el Comité Disciplinario del Campeonato donde se sanciona a Osorio, se afirma que existió un contacto que reviste las características de un manotazo. Atlético Nacional continuará concentrado en la búsqueda de los objetivos deportivos propuestos como equipo y como institución, y reitera su respeto permanente por la decisiones adoptadas en las diferentes instancias deportivas de la DIMAYOR, en procura de mantener el juego limpio y la sana competencia, objetivos que deben ser prioridad para todas las partes comprometidas en el desarrollo del fútbol colombiano.

