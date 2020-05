Atlético Nacional hace oficial la adquisición del 50% del pase de Aldair Quintana

Luego de varios días de especulaciones y negociaciones, el arquero de gran proyección internacional, se queda en el elenco paisa, donde se espera tenga un mayor protagonismo en el reinicio de la Liga Betplay.

Según pudo conocer GOAL, la negociación se finiquitó por un monto cercano a los 400 mil dólares, una cifra corta si se piensa en las capacidades de Quintana y el gran futuro que tiene por delante, con un que se mostró comprensivo de la situación actual y aceptó que el pago se realice en varias cuotas, lo cual facilitó el negoció en gran medida.

Comunicado de :

"Próximo a vencerse el plazo para notificarle a Atlético Huila la intención de compra de los derechos deportivos del jugador Aldair Quintana, ambos clubes han llegado a un acuerdo sobre la forma de pago del 50% de los derechos económicos del portero tolimense, quien queda vinculado al club durante los próximos tres años.

El arquero de 1,94 mts de estatura, nacido hace 25 años en Ibagué, ha disputado 10 partidos oficiales con nuestra institución, en los cuales ha participado de 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas, sacando el arco en cero en 4 juegos.

Gracias a sus condiciones y destacadas actuaciones, el portero ha integrado en varias oportunidades procesos de Selección , perfilándose como uno de los arqueros de mayor proyección internacional del Futbol Profesional Colombiano.

Juan David Pérez, Presidente de Atlético Nacional expresó: “Tranquilidad por haber logrado concretar esta transacción, en un momento de gran incertidumbre. Queremos agradecer de maner especial al Dr. Juan Carlos Patarroyo del Atlético Huila quien facilitó las condiciones para lograr una forma de pago que se acomodara a nuestro flujo de caja, otorgando plazos hasta diciembre 31 de 2020 cuando esperamos los ingresos del Club se hayan recuperado”. Agradecemos igualmente a Diego Torres, Director de Best Of You en Colombia, en calidad de representante del jugador.

Por su parte, Aldair Quintana manifestó: “Estoy muy orgulloso. Llegar de manera definitiva a Atlético Nacional, el club más grande de Colombia, es un paso muy importante en mi carrera. Espero cumplir con dos grandes objetivos, trabajar para ganar títulos como arquero titular con el club y brindarle muchas alegrías a los hinchas verdolagas a quienes llevo en mi corazón por su respaldo y acogida. Gratitud con todos los que lo hicieron posible.¡ Vamos mi Verde!”.

A Aldair, desearle lo mejor en esta nueva etapa en Atletico Nacional, ya como jugador en propiedad de la Institución Verdolaga"