Atlético Nacional: ¿Es viable pensar en el regreso de ídolos como Macnelly y Mejía?

Un sector de la hinchada reclama el regreso de jugadores con esta clase de jerarquía, aunque las prioridades sean otras.

Luego de despedir el año sin títulos y con una ajustada clasificación a la fase previa de la del próximo año, la hinchada de Nacional espera ver un cambio definitivo en el club Verdolaga, al que acostumbran ver en lo más alto de todas las competencias que disputa.

En medio de un presente que ha visto pasar a varios técnicos en pocas temporadas, un sector de la fanaticada ha reclamado por el regreso de algunos ídolos del equipo que se coronó campeón de América en 2016, tomando fuerza los nombres de Macnelly Torres y Alexander Mejía, ambos activos y con minutos en la presente temporada.

Sin embargo, las prioridades de la institución están fijadas en dotar al nuevo cuerpo técnico con una plantilla competitiva, renovada y que no le implique al club un sacrificio desmedido desde el punto de vista económico, pues Nacional al igual que todos los equipos del FPC, sufre las devastadoras consecuencias de la pandemia.

Desde este punto de vista vale la pena analizar los pros y los contras de un eventual regreso de jugadores que en otro momento fueron grandes estandartes del equipo paisa.

PROS

Talento: Un jugador como Macnelly nunca está de más en cualquier equipo. La magia y la capacidad de asistir a los delanteros se extrañan. Pases milimétricos, sorpresa, generación de juego y llegada al área que tiene el 'Mago', difícilmente han podido ser compensadas tras su salida.

Liderazgo: Alexander Mejía es esa clase de jugador que empuja a sus compañeros, habla con los árbitros, presiona a los rivales y nunca renuncia a luchar una pelota, valores altamente necesarios en un equipo que pelea en varios frentes a lo largo de cada temporada.

Experiencia: A sus 36 años, con recorrido en y , la experiencia cuenta y más en la Copa Libertadores. El club ganaría a un jugador de jerarquía internacional que entiende cómo se juega ese torneo, mismo caso de Mejía, que fue uno de los grandes referentes durante la obtención de la Libertadores 2016.

Hinchada: Recuperar a una o dos de las figuras más importantes de la última década, tendría impacto en la convocatoria al estadio (Pensando en un eventual regreso de los hinchas) y mercadeo. La afición del Verde valora a cada uno de sus ídolos representativos y queridos de la época más gloriosa.

CONTRAS

Salario y contrato: 'Mac' era uno de los jugadores que más dinero devengaba en concepto de salario, premios y otras variables en el momento de su partida, similar al caso de Mejía. El club tendría que llegar a un acuerdo económico racional para no incurrir en un gasto importante que en esta época no es viable y es aquí donde vale la pena aclarar que en el caso de Macnelly, al ser agente libre y entender la situación económica del club, estaría dispuesto a acomodarse a las condiciones salariales que le pueda llegar a ofrecer Nacional. Mientras que en el caso de Mejía y sin conocerse su postura, aún le queda un año de contrato con Libertad de , lo cual sería un tema delicado por resolver.

Táctica: Guimaraes tendrá más “libertades” a la hora de armar sus onces, pues Mac es un jugador que demanda un esquema cerrado y en el cual pueda tener espacios en el medio campo ofensivo, algo que puede sacrificar el juego de bandas del que gusta el nuevo estratega Verdolaga.

Sangre nueva: Si bien a Nacional se le ha notado la falta de un líder nato en la última temporada, también es cierto que el fútbol pide renovación constante, so riesgo de estancarse y quedarse viviendo de glorias pasadas, Mejía y Torres ya pasan de los 30 y llegarían a ocupar plazas que podrían ser para nuevos talentos.

Del amor al odio: Jugársela por traer a alguno, o a ambos, puede ser un arma de doble filo tanto para el club como para los jugadores, pues una mala presentación podría crear eventuales comparaciones entre el que se fue y el que regresó. No es fácil, y más con las circunstancias del último año, que Mac y Mejía regresen teniendo la misma técnica y condición física de antaño, lo que les arriesga, en caso de no darse los resultados, a convertirse en blanco fácil para las críticas al no poder igualar a aquellos ídolos que se fueron con la maleta llena de títulos, emociones y el amor absoluto de la hinchada.