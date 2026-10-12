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Atlético de Madrid vs. Manchester United en la Champions League: todo lo que necesitas saber en la previa

Liga de Campeones
Atlético Madrid vs Manchester United
Atlético Madrid
Manchester United

El Atlético de Madrid, en plena forma, recibe a un Manchester United en apuros en el Wanda Metropolitano en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Analizamos la previa del partido, las claves tácticas, las novedades de ambos equipos y mucho más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid contra el Manchester United comenzará el 13 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 19:00 GMT.

El Atleti recibe al Manchester United en la capital en plena racha

El Atlético de Madrid difícilmente podría llegar en mejor forma a la visita del Manchester United de Michael Carrick.

Los hombres de Diego Simeone están en plena forma

El Atleti logró una victoria en los últimos minutos ante el Deportivo Alavés en su último partido de LaLiga gracias a Cristian Romero y encadenó así su cuarto triunfo liguero. Espera trasladar esa racha a Europa después de perder ante el Liverpool en Anfield en la primera jornada de la Champions League. Con facilidad para marcar últimamente bajo las órdenes de Simeone, los rojiblancos suman 12 goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

FBL-ESP-LIGA-ALAVES-ATLETICO MADRIDGetty Images

No puede decirse lo mismo del Manchester United de Michael Carrick

El United ha firmado su peor arranque de temporada en la Premier League en 40 años, con una sola victoria en sus primeros seis partidos ligueros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en casa ante un Tottenham en apuros que jugó con diez. El United sí abrió su campaña en la Champions League con una goleada por 4-0 ante el modesto Sabah, pero este será un examen mucho más exigente para un equipo presionado para conseguir resultados.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Datos clave y novedades sobre lesiones

  • En cada uno de los últimos ocho partidos del Atlético se marcaron más de 2,5 goles en total.
  • El Atleti ha ganado nueve de sus últimos 11 partidos de la fase de liga de la Champions League en el Wanda Metropolitano.
  • Alejandro Grimaldo ha marcado en tres de los últimos cuatro partidos del Atleti.
  • El delantero del United Benjamin Sesko afronta otra larga baja por una recaída de una lesión en la espinilla.

Novedades y plantillas de los equipos

Atlético Madrid contra Manchester United alineaciones probables

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoC. RomeroC. RomeroA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneKokeKokeJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezK. LeeK. LeeS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroLisandro MartínezLisandro MartínezB. MbeumoB. MbeumoB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordA. SantosA. SantosY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-4-2
Atlético Madrid

Once inicial

Manchester United

Manager

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Diego Simeone no ha confirmado un posible once titular del Atlético de Madrid para este partido y no se ha facilitado información sobre lesiones o sanciones en el equipo local. Se esperan novedades cuando se acerque el inicio.

Michael Carrick afronta una preocupación creciente por las lesiones en el United, que por ahora no tiene un posible once confirmado. Carlos Baleba, ausente desde su llegada en verano por un problema en el tobillo, participó recientemente en un partido de entrenamiento a puerta cerrada y podría estar cerca de entrar en los planes del equipo. La información completa sobre la plantilla se actualizará antes del encuentro.

Estado de forma

ATM

ATM - Formulario

LIV
L2-1
RSO
W0-3
OSA
W4-0
RMA
W2-1
ALA
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

SAB
W4-0
MCI
L0-1
BHA
L2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Atlético de Madrid llega a este partido tras ganar tres de sus últimos cinco encuentros, aunque su balance también presenta tropiezos. Su partido más reciente terminó con una victoria por 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga, y también marcó cuatro goles al Osasuna sin encajar ninguno. Sin embargo, el equipo de Simeone perdió 2-1 ante el Liverpool en la Champions League y cayó 3-0 frente al Athletic de Bilbao, por lo que sus resultados entre competiciones son dispares.

La racha reciente del Manchester United resulta preocupante. El equipo de Carrick solo ha conseguido una victoria en cinco partidos: venció 4-0 al Sabah FK en la Champions League, empató dos veces en la Premier League ante el Fulham y el Everton, y perdió contra el Brighton en la Copa de la Liga y contra el Manchester City en liga. El United ha marcado ocho goles en esos cinco encuentros, pero ha encajado siete, un balance defensivo que preocupará al cuerpo técnico antes de visitar a uno de los equipos mejor organizados defensivamente de Europa.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateManchester United
2
1
1
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Liga de Campeones
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó con una victoria por 2-1 del Manchester United en un amistoso de pretemporada disputado en agosto de 2026. Sin embargo, los antecedentes en competición oficial favorecen al Atlético. En sus últimos duelos de Champions League, en 2022, el Atlético pasó por la mínima después de empatar 1-1 en el Metropolitano y ganar 1-0 en Old Trafford. En los cuatro enfrentamientos más recientes de los que hay constancia, ninguno de los dos equipos ha dominado con claridad y los márgenes siempre han sido ajustados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Champions League, el Manchester United ocupa el cuarto puesto y el Atlético de Madrid, el 25.º. Esa diferencia en la tabla da al United una ventaja significativa en la competición a estas alturas, aunque el Atlético intentará recortar distancias con una victoria en casa.

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