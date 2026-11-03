¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda a la plataforma oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.

Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión. Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

El partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich se podrá ver en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich?

El Atlético de Madrid llega a Madrid con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. El equipo de Diego Simeone ha marcado diez goles y solo ha encajado dos en ese periodo. Su último resultado fue un 1-1 ante el VfB Stuttgart en la Champions League; antes había ganado 1-0 al Espanyol en LaLiga. Destaca especialmente su victoria por 2-0 frente al Manchester United en la máxima competición europea.

El Bayern Múnich también suma tres victorias, un empate y otro reparto de puntos. El conjunto muniqués ha marcado 14 goles y ha encajado siete. Su partido más reciente terminó 2-2 contra el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Antes había logrado un 6-1 ante el Magdeburgo en la Copa de Alemania y otro 6-1 frente al RB Leipzig en la Bundesliga.

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: alineaciones

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: estado de forma

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: balance de enfrentamientos directos

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: las clasificaciones