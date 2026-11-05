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Primera División
team-logoAtlético Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoBarcelona
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Con la colaboración de

Atlético de Madrid vs. Barcelona, previa de LaLiga: El poderío ofensivo azulgrana irrumpe en el Metropolitano ante unos colchoneros heridos

Atlético Madrid vs Barcelona
Primera División
Atlético Madrid
Barcelona

Tras golear por 6-1 al Alavés en competición doméstica y firmar una exhibición ante el Aston Villa en la Champions League (3-0), los azulgranas de Hansi Flick viajan al Riyadh Air Metropolitano con el objetivo de asestar un golpe de gracia al orgulloso conjunto colchonero, que busca dejar atrás el doloroso revés europeo por 2-0 ante el Bayern de Múnich.

Atlético de Madrid vs Barcelona: Datos del partido

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Primera División - Jornada 12
Riyadh Air Metropolitano

El poder goleador del Barcelona pone a prueba la solidez defensiva de Simeone

El Barcelona visita el Riyadh Air Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en un duelo por el título de LaLiga con mucho en juego en lo alto de la tabla. El líder llega a Madrid con dos puntos de ventaja sobre el conjunto local, mientras que el Real Madrid acecha desde la tercera plaza, a otros tres puntos de distancia.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

El equipo de Diego Simeone afronta este encuentro tras perder el martes por 0-2 en casa ante el Bayern de Múnich en la Champions League, un resultado que habrá aumentado su concentración de cara al duelo liguero de este fin de semana. Antes de ese tropiezo europeo, el Atlético había ganado tres de sus cuatro partidos anteriores entre todas las competiciones.

El Barcelona, por su parte, logró esa misma noche una contundente victoria por 3-0 ante el Aston Villa en la Champions League en el Camp Nou, con Lamine Yamal como autor del primer gol ante la mirada de Steven Gerrard. El equipo de Hansi Flick ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Sin embargo, el conjunto visitante no podrá contar con Rodri después de que el Barcelona confirmara el miércoles que el centrocampista sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha durante la victoria ante el Villa. El jugador de 30 años fue sustituido en el descanso y se perderá el desplazamiento del domingo a Madrid, una baja importante por su papel en la base del centro del campo de Flick.

Con la lucha por el título de LaLiga cada vez más ajustada y ambos clubes con aspiraciones europeas, el encuentro llega en un momento en el que dejarse puntos podría salir caro.

Noticias de los equipos y plantillas

Atlético Madrid contra Barcelona alineaciones probables

Manager

  • D. Simeone

Estado de forma

ATM

ATM - Formulario

ESP
W0-1
VFB
D1-1
COR
W1-0
LEV
W0-2
FCB
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

BET
W2-5
PSG
L4-2
RMA
L1-2
ALA
W6-1
AVL
W3-0
Gol marcado (encajado)
17/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateBarcelona
2
0
3
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Copa del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Copa del Rey
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
W
L
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
11911228+1428
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
W
W
W
W
L
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
W
D
L
W
D
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
L
W
W
W
W
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
L
W
L
D
L
7
Athletic ClubAthletic ClubATH
104331410+415
W
W
L
D
D
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
W
L
D
L
D
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
L
W
D
L
W
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
L
D
W
D
W
11
AlavésAlavésALA
113351517-212
L
D
L
L
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
W
L
D
D
W
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
W
L
D
L
W
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
W
L
L
D
L
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
L
L
W
L
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
L
W
L
D
L
17
ElcheElcheELC
112451418-410
L
W
D
D
W
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
L
L
W
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
W
L
D
D
L
20
MálagaMálagaMAL
11056821-135
L
D
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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