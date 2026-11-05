Atlético de Madrid vs Barcelona: Datos del partido

Primera División - Jornada 12 8 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

El poder goleador del Barcelona pone a prueba la solidez defensiva de Simeone

El Barcelona visita el Riyadh Air Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en un duelo por el título de LaLiga con mucho en juego en lo alto de la tabla. El líder llega a Madrid con dos puntos de ventaja sobre el conjunto local, mientras que el Real Madrid acecha desde la tercera plaza, a otros tres puntos de distancia.

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El equipo de Diego Simeone afronta este encuentro tras perder el martes por 0-2 en casa ante el Bayern de Múnich en la Champions League, un resultado que habrá aumentado su concentración de cara al duelo liguero de este fin de semana. Antes de ese tropiezo europeo, el Atlético había ganado tres de sus cuatro partidos anteriores entre todas las competiciones.

El Barcelona, por su parte, logró esa misma noche una contundente victoria por 3-0 ante el Aston Villa en la Champions League en el Camp Nou, con Lamine Yamal como autor del primer gol ante la mirada de Steven Gerrard. El equipo de Hansi Flick ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

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Sin embargo, el conjunto visitante no podrá contar con Rodri después de que el Barcelona confirmara el miércoles que el centrocampista sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha durante la victoria ante el Villa. El jugador de 30 años fue sustituido en el descanso y se perderá el desplazamiento del domingo a Madrid, una baja importante por su papel en la base del centro del campo de Flick.

Con la lucha por el título de LaLiga cada vez más ajustada y ambos clubes con aspiraciones europeas, el encuentro llega en un momento en el que dejarse puntos podría salir caro.

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