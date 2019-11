Atlas busca a Édgar Méndez para el Clausura 2020

El español no interesaría en la Máquina y un club ya habría levantado la mano para llevárselo.

Con la continuidad de Leandro Cufré en pie, la directiva del comienza a sondear refuerzos y entre ellos se encuentra Edgar Méndez, delantero de .

Méndez, quien no entra en planes de la Máquina para la próxima campaña tiene la intención de mantenerse en el futbol mexicano y la opción principal es la de los Rojinegros.

Al futbolista español aún le quedan seis meses de contrato, por lo que el equipo de Grupo Orlegi tendría que desembolsar una cifra cercana a los tres millones de dólares por sus derechos federativos.

Fuentes han confiado a Goal que entre las prioridades de la Academia se encuentra retener principalmente a Camilo Vargas, Martín Nervo, Lorenzo Reyes y Facundo Barceló, quienes llaman la atención de cara a la ventana de transferencias invernal.

Méndez consiguió con la Máquina los títulos de en el Apertura 2018 y la Super Copa MX 2019. En el último semestre no logró consolidarse con Pedro Caixinha y Robert Dante Siboldi y únicamente disputó diez encuentros, cinco como titular.