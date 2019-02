Atlas 18-0 Chivas: La leyenda de la goleada fantasma del Clásico Tapatío

Algunos lo tildan de 'cuento chino', otros dicen que sí ocurrió. Sería el resultado más escandaloso en la historia.

Hay ciertas cosas en esta vida que afectan el orgullo de tal forma que no se pueden tomar en silencio. Chivas y Atlas entablan una de las rivalidades más intensas en el futbol mexicano, tanto así que varios de los implicados en el lado del Rebaño aseguran que es mayor la exigencia ante Zorros que ante América.



Es entonces que se debe entender que esto no es un simple derbi, es una guerra sin fin ni resolución. Por lo tanto, hasta el aficionado más casual de los Rojiblanco no está para morderse la lengua ante la punzada del atlista que asegura la existencia del marcador más escandaloso posible entre los dos bandos.

Eran otros tiempos aquellos. Las distancias futbolísticas que hoy acreditan al Chiverío con una docena de títulos profesionales comparados con el único trofeo Rojnegro aún no se daban. Implicaba una enemistad de dos equipos protagonistas en la Liga Occidental, con grandes talentos que se disputaban partidos de vida o muerte en el amateurismo.



Por lo tanto, una mala tarde, combinada con un gran rival, podía terminar en tragedia total para algún conjunto. Pero... ¿18 a 0? Dieciocho goles en noventa minutos a tu máximo rival sí pesa en cualquier contexto. Tanto así, que a más de 90 años del supuesto hecho, sigue siendo un gran punto de contención y debate para los aficionados de los dos clubes.





Cuenta la historia que aquella tarde atlista se dio en enero de 1917. Guadalajara y Atlas se enfrentaron en plena Revolución Mexicana, con un elenco de Verde Valle que alineaba a pioneros como los hermanos Fernández del Valle, los Orendain y Francisco Quintero, entre otros. Despachó a su máximo rival aparentemente por ese marcador, el cual fue conmemorado en un documento de la época, expuesto así, sin máxima explicación o contexto.



La historia ha tenido continuidad como un cuento de abolengo, pasado entre las generaciones, revivido como parte de un reporte especial en un diario de la ciudad en 1965... en pleno apogeo del campeonísimo Chivas. El Informador, la fuente citada, republicó la foto con el marcador escandaloso, titulando la pieza como " Remembranzas futboleras ".





Hay réplicas.lo llamó "un" y le confirió el crédito a su amigo, el, de inventar dicho resultado, ya que no había récord del supuesto hecho antes de que él la publicara. Aldrete sostuvo que no formaba parte de ningún invento, puesto que había sido una "".Tal ardor le provocó al Tubo que le exigió a Aldrete una aclaración, acusándolo de alimentar a "los".

Para bien o para mal podemos tomar las palabras del exarquero para expresar el sentimiento de la nación Rojiblanca en cuanto el tema; uno que, seguramente, no renunciará a contar el pueblo Rojinegro.