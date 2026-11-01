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Primera División
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Athletic Club vs. Real Sociedad, previa de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Athletic Club vs Real Sociedad
Athletic Club
Real Sociedad
Primera División
M. Oyarzabal

San Mamés acoge el primer derbi vasco de esta temporada en LaLiga. Previa completa del Athletic Bilbao-Real Sociedad, con novedades de ambos equipos, análisis táctico y mucho más.

Previa del Athletic Bilbao vs Real Sociedad

crest
Primera División - Jornada 11
San Mames

El Athletic Bilbao y la Real Sociedad se miden en un duelo vasco

El Athletic Bilbao y la Real Sociedad han mejorado su rendimiento últimamente, por lo que se espera un derbi de gran nivel. El partido comenzará en San Mamés a las 16:00 EST y las 20:00 GMT.

El Athletic Bilbao de Edin Terzic venció al Prat por 6-1 en la Copa del Rey después de imponerse por 4-0 al Getafe. Son dos resultados que llegan en un momento oportuno tras cuatro partidos de liga sin ganar. La Real Sociedad, por su parte, ha encadenado cuatro victorias en LaLiga ante el Valencia, el Deportivo La Coruna, el Malaga y el Levante. También goleó al Lillestrom por 6-0 en la Europa League, así que atraviesa un buen momento de cara a portería. Mikel Oyarzabal brilló en ese partido con tres asistencias.

Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • La Real Sociedad no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos contra el Athletic Bilbao.
  • En diez de los últimos 12 partidos oficiales de la Real Sociedad hubo más de 2,5 goles.
  • La Real Sociedad ha marcado 17 goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y lleva seis encuentros sin perder.

Noticias de los equipos y plantillas

Athletic Club contra Real Sociedad alineaciones probables

4-2-3-1
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
Formación
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Unai SimónUnai SimónD. VivianD. VivianY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. Laporteteam-logoH. RinconB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaN. WilliamsN. WilliamsI. WilliamsI. WilliamsA. BerenguerA. BerenguerP. CanalesP. CanalesM. SannadiM. SannadiA. RemiroA. RemiroM. SarrM. SarrSergio GómezSergio GómezJ. MartinJ. MartinJ. AramburuJ. AramburuJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicGonçalo GuedesGonçalo GuedesC. SolerC. SolerM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Athletic Club

Once inicial

Real Sociedad

Manager

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

Estado de forma

ATH

ATH - Formulario

RSO
W0-1
VAL
D0-0
LEV
L3-1
GET
W4-0
AEP
W1-6
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RSO

RSO - Formulario

COR
W3-2
GIL
D1-1
MAL
W2-5
LIL
W0-6
LEV
W2-1
Gol marcado (encajado)
17/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Athletic ClubEmpateReal Sociedad
1
1
3
Amistosos
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
F
Copa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Copa del Rey
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
4Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
W
L
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
11911228+1428
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
118022510+1527
W
W
W
W
L
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
W
D
L
W
D
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
W
W
W
W
L
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
L
W
L
D
L
7
Athletic ClubAthletic ClubATH
9333129+312
W
L
D
D
D
8
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
L
W
D
L
W
9
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
L
D
W
D
W
10
AlavésAlavésALA
113351517-212
L
D
L
L
D
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
W
L
D
D
W
12
GetafeGetafeGET
11335816-812
W
L
D
L
W
13
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
L
D
L
D
L
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
W
L
L
D
L
15
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
L
W
L
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113251526-1111
L
W
L
D
L
17
ElcheElcheELC
102441417-310
W
D
D
W
L
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
L
L
W
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
L
D
D
L
W
20
MálagaMálagaMAL
11056821-135
L
D
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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