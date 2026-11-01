Previa del Athletic Bilbao vs Real Sociedad

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 15:00 San Mames

El Athletic Bilbao y la Real Sociedad se miden en un duelo vasco

El Athletic Bilbao y la Real Sociedad han mejorado su rendimiento últimamente, por lo que se espera un derbi de gran nivel. El partido comenzará en San Mamés a las 16:00 EST y las 20:00 GMT.

El Athletic Bilbao de Edin Terzic venció al Prat por 6-1 en la Copa del Rey después de imponerse por 4-0 al Getafe. Son dos resultados que llegan en un momento oportuno tras cuatro partidos de liga sin ganar. La Real Sociedad, por su parte, ha encadenado cuatro victorias en LaLiga ante el Valencia, el Deportivo La Coruna, el Malaga y el Levante. También goleó al Lillestrom por 6-0 en la Europa League, así que atraviesa un buen momento de cara a portería. Mikel Oyarzabal brilló en ese partido con tres asistencias.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

La Real Sociedad no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos contra el Athletic Bilbao.

En diez de los últimos 12 partidos oficiales de la Real Sociedad hubo más de 2,5 goles.

La Real Sociedad ha marcado 17 goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y lleva seis encuentros sin perder.

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