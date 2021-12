Athletic Club de Bilbao y Real Madrid se enfrentarán por segunda vez esta temporada. El equipo vasco y el madrileño jugarán un encuentro adelantado de la jornada 21 debido al hecho de que ambos disputarán la Supercopa de España en Arabia Saudí el fin de semana del 15 y 16 de enero, momento en el que tendrá lugar la mencionada jornada liguera.

El equipo bilbaíno llega con aires renovados tras la remontada este domingo ante el Real Betis y espera marcharse al parón navideño brindándole una gran alegría a su hinchada. Por su parte, los blancos no quieren tropezar de nuevo tras su empate ante el Cádiz.

Ambos conjuntos llegan con muchas bajas pues son las plantillas a las que ha afectado la COVID en los últimos días. El Athletic no podrá contar con Unai Simón, Ezkieta, Iñigo Martínez ni Berenguer, además de Yuri y Villalibre que están lesionados. Por su parte Carlo Ancelotti no podrá contar con hasta once futbolistas de la primera plantilla. Lunin, Alaba, Marcelo, Isco, Rodrygo, Bale y Asensio por coronavirus, Carvajal y Ceballos por lesión, Casemiro por sanción y Luka Modric, el cual pese a haber dado negativo en la PCR no se encuentra en condiciones de jugar.

Reacciones

Reacciones

Todas las reacciones de los protagonistas cuando acabe el partido...

Minuto a minuto

Once confirmado del Real Madrid. Nacho y Camavinga suplen las ausencias de Alaba y Casemiro. Aquí la alineación: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Hazard, Vinicius y Benzema

¡Buenas tardes, amigos de Goal!

San Mamés acogerá desde las 21.30 horas el penúltimo encuentro de Primera División del 2021. Athletic Club de Bilbao y Real Madrid se verán las caras este miércoles en un encuentro adelantado de la jornada 21, fin de semana en el que ambos clubes disputarán la Supercopa de España en Arabia Saudí. Te contamos todos los detalles en Goal.

La previa de Goal del Athletic Bilbao vs. Real Madrid, de LaLiga

Este será el cuarto enfrentamiento oficial en 2021 entre el Athletic Club -una victoria en Supercopa en enero (2-1)- y el Real Madrid -dos en LaLiga, ambas por 1-0-, segunda vez que ambos equipos se enfrentan en cuatro o más ocasiones en un mismo año en el siglo XXI tras 2006 -cuatro triunfos madridistas, dos en liga y dos en Copa del Rey-.

El Athletic Club no ha ganado ninguno de sus últimos 13 enfrentamientos con el Real Madrid en LaLiga (4E 9D), desde su triunfo en San Mamés en marzo de 2015 con Ernesto Valverde y Carlo Ancelotti en ambos banquillos (1-0), la peor racha sin victoria ante el conjunto blanco de toda su historia en la competición.

Solo el Barcelona (5V 2E 2D) ha cosechado más triunfos visitantes ante el Athletic Club en el nuevo San Mamés que el Rea Madrid en LaLiga (4V 3E 1D - igual que el Atlético de Madrid 4V 2E 2D).

El Athletic Club ha perdido más partidos (94) y encajado más goles (358) ante el Real Madrid que frente a cualquier otro rival en la historia de LaLiga.

Con su victoria en el último encuentro en LaLiga ante el Real Betis, el Athletic puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar en la competición (5E 3D) – en casa, solo ha ganado dos seguidos en liga con Marcelino García Toral en una ocasión (dos el pasado mes de octubre).

El Real Madrid no ha perdido en sus últimos 10 partidos en LaLiga (8V 2E), dejando su portería a cero en los últimos cuatro – desde la 2008/09 solo ha enlazado cinco seguidos sin encajar en la competición en una ocasión, entre junio y julio de 2020.

El jugador del Athletic Club, Raúl García, ha marcado cuatro goles en 40 partidos en todas las competiciones ante el Real Madrid pero ninguno de ellos en LaLiga (tres en Supercopa y uno en Copa del Rey). El conjunto blanco es ante el que más encuentros ha disputado el navarro sin marcar en la competición (28).

El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha marcado 15 goles en 25 enfrentamientos ante el Athletic Club entre todas las competiciones, más que a cualquier otro rival en toda su carrera en el conjunto blanco.

Marcelino García Toral ha ganado dos de sus últimos cuatro partidos contra el Real Madrid entre todas las competiciones (2D), 2-1 con el Valencia en LaLiga en abril de 2019 y 2-1 con el Athletic Club en la Supercopa en enero de 2021, mismas victorias que en sus anteriores 15 encuentros ante el cuadro blanco (2V 3E 10D).

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no ha perdido ninguno de sus cinco duelos ante Marcelino García Toral en LaLiga (3V 2E), ganando además en su único enfrentamiento con el asturiano en el banquillo rojiblanco (1-0 el 1 de diciembre de 2021 en un encuentro aplazado en la jornada 9).

PARTIDO Athletic Bilbao vs. Real Madrid FECHA Miércoles, 22 de diciembre ESTADIO San Mamés, Bilbao HORARIO 21:30

¿Dónde ver en directo el Athletic Bilbao vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)



M. LaLiga 1 (M47 O112)



M. LaLiga UHD (M440 O111)



LaLiga TV (Bar) 21.30 Sudamérica ESPN ARG: 17.30, CHI: 17.30, COL: 15.30 México SKY Sports 14.30

Alineaciones probables del Athletic Bilbao vs. Real Madrid

Athletic: Agirrezabala, Lekue, Yeray, Núñez, Balenziaga, Vencedor, Dani García, Nico Williams, Muniain, Raúl García e Iñaki Williams.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Hazard, Vinicius y Benzema.