Athletic vs. Barcelona EN VIVO ONLINE, por la Copa del Rey: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Athletic Club de Bilbao y Barcelona se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Rey 2021-2022. Los Leones llegan un tanto heridos tras perder la final de la Supercopa de España, mientras que los Blaugranas de Xavi buscan pelear por el torneo doméstico para darle una satisfacción a su gente. Para sintonizar en vivo el partido, en GOAL te damos todos los detalles.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA ES ATHLETIC BILBAO VS BARCELONA?

PARTIDO Athletic Club - Barcelona FECHA Jueves 20 de enero ¿DÓNDE ES? Estadio San Mamés | Bilbao, España HORARIO 14:30 hora de México; 15:30 hora de Colombia; 17:30 hora de Chile y Argentina; 21:30 hora de España

DÓNDE VER ATHLETIC BILBAO VS BARCELONA EN VIVO

La transmisión en vivo y en directo del partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Leones y Culés pasa por el siguiente canal de televisión de cada país:

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports ESPAÑA TV: Telecinco

CÓMO VER ATHLETIC VS BARCELONA ONLINE POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro de la Copa del Rey vía internet a través de las plataforma de streaming de DIRECTV Go para Sudamérica, mientras que en México pasa por Blue To Go y DAZN en España. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES ATHLETIC CLUB- BARCELONA

ATHLETIC CLUB DE BILBAO

Unai Simón; Yuri, Yeray, Íñigo Martínez, De Marcos; Dani García, Zarraga, Nico Williams, Muniaín; Iñaki Williams y Sancet. DT: Marcelino García Toral.

BARCELONA

Ter Stegen, Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Gavi, Pedri, Abde, Ferran Torres, Ansu Fati. DT: Xavi Hernández.