Atalanta, Palladino: «Esperemos que nadie se lesione con la selección; creemos en la remontada»

Tras la victoria contra el Verona, intervino el entrenador del Atalanta, Raffaele Palladino, quien comenzó diciendo: «Estoy contento por la victoria, aunque le hemos dado espacio al Hellas Verona y no debíamos hacerlo. Estoy contento por los chicos porque han jugado mucho, a pesar del bajón físico. Ahora habrá que recuperar las energías necesarias para seguir creyendo en la Europa».





A continuación, se detuvo en los compromisos con la selección nacional: «Tenemos que esperar, ante todo, que nadie se lesione con la selección. Tenemos muchos enfrentamientos directos y tendremos que darlo todo para ganar el mayor número posible de partidos. Estábamos decimoterceros y hemos logrado esta remontada. Quiero dar las gracias al Atalanta, que lo ha dado todo.





También son importantes las señales de los que regresan: «De Ketelaere, Raspadori y Ederson han hecho un buen partido, pero necesitan minutos». En el aspecto defensivo, en cambio, la satisfacción es total: «Contento de no haber encajado ningún gol, felicito a todo el equipo».





A continuación, se refirió a la ceremonia en honor a Marten De Roon: «Marten ha dado mucho al Atalanta y ese amor ha sido correspondido. Le he dicho que se sienta orgulloso de este logro».





Por último, concluyó subrayando que: «Tenemos ocho finales, debemos darlo todo, sin olvidar que también tenemos la Copa de Italia, donde queremos llegar hasta el final. Les pediré mucho a los chicos; si tenemos la mentalidad adecuada, podemos hacer historia».