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Aston Villa contra Manchester City, previa de la Premier League: todo lo que debes saber

Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
E. Haaland
P. Foden
U. Emery

Previa completa del Aston Villa contra el Manchester City en la Premier League: el equipo de Enzo Maresca, de gran capacidad goleadora, pone en juego su pleno de victorias ante el de Unai Emery en el primer partido del sábado en Villa Park.

crest
Premier League - Jornada 8
Villa Park

El Aston Villa contra el Manchester City comienza el 24 de octubre de 2026 a las 07:30 EST y las 11:30 GMT.

El pleno de victorias del City impresiona, aunque está rodeado de polémica

Nube

El Villa ha enderezado el rumbo tras un comienzo irregular

El Aston Villa ocupa la 12.ª posición con ocho puntos y solo dos victorias en sus siete primeros partidos. Sin embargo, no ha perdido en ninguna competición desde la derrota en casa por 1-2 ante el Nottingham Forest el 12 de septiembre. Ahora encadena tres triunfos, incluida una meritoria victoria por 1-0 en el campo del Newcastle en su último encuentro de Premier League. Los nuevos fichajes Johan Manzambi y el portero Zion Suzuki han destacado.

Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Foden pone fin a su sequía goleadora

Tras 35 partidos sin marcar, Phil Foden suma cuatro goles en sus dos últimos encuentros, incluido un triplete ante el AEK Atenas en su partido más reciente de Champions League. El Manchester City, envuelto en la polémica y expuesto a duras sanciones tras infringir las normas de juego limpio financiero de la Premier League, sigue sacando adelante los partidos sobre el césped. Su nuevo entrenador, Enzo Maresca, ha comenzado su etapa en el banquillo del Etihad con siete victorias en siete partidos de Premier League. Erling Haaland encabeza la tabla de goleadores con ocho tantos. El gigante noruego descansó durante la goleada del City por 5-1 al AEK, pero marcó dos goles en cada uno de sus dos últimos partidos con el club.

Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Datos clave y novedades sobre las lesiones

  • Enzo Maresca es el primer entrenador que gana sus siete primeros partidos de Premier League al frente de un club.
  • El entrenador del Villa, Emery, no podrá contar con Amadou Onana, Ian Maatsen ni Aaron Wan-Bissaka para este partido.
  • El extremo del City Antoine Semenyo estará de baja ocho semanas por un problema de rodilla.

Novedades de los equipos y plantillas

Aston Villa contra Manchester City alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashT. MingsT. MingsVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfL. BogardeL. BogardeAlysson EdwardAlysson EdwardR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiR. Ait NouriR. Ait NouriA. BouaddiA. BouaddiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuP. FodenP. FodenE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Manchester City

Manager

  • U. Emery
  • E. Maresca

Unai Emery tiene que gestionar un número considerable de bajas en el Aston Villa. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka y Johan Manzambi figuran como lesionados, y se esperan novedades sobre su disponibilidad cuando se acerque el inicio del partido.

El Manchester City también afronta problemas de lesiones en ataque. Está confirmado que Antoine Semenyo estará de baja hasta ocho semanas por un problema de rodilla, mientras que Matheus Nunes también está apartado de los terrenos de juego. El estado físico de Erling Haaland sigue siendo motivo de preocupación después de que tuviera que retirarse antes de tiempo ante el Ipswich Town, y Enzo Maresca aún no ha confirmado si el noruego estará disponible.

Estado de forma

AVL

AVL - Formulario

SEV
W1-3
BRE
D2-2
FB
W6-0
NEW
W0-1
VIK
W3-1
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

SUN
W5-3
LIV
W0-3
PSG
L2-4
IPS
W3-2
AEK
W5-1
Gol marcado (encajado)
18/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Aston Villa ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los únicos puntos que se ha dejado fueron en un empate 2-2 en casa ante el Brentford en la Premier League. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 en el campo del Newcastle United, y durante esa racha también goleó por 6-0 al Fenerbahce en la Champions League. En esos cinco encuentros, el Villa ha marcado 12 goles y ha encajado seis.

El Manchester City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con una única derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. En su encuentro más reciente venció por 3-2 al Ipswich Town en la Premier League, y durante ese periodo también logró una victoria por 3-0 en el campo del Liverpool. En cinco partidos, el City ha marcado 18 goles y ha encajado 11.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateManchester City
3
0
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
7Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en mayo de 2026, cuando el Aston Villa ganó por 2-1 en el Etihad Stadium en un partido de Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Villa ha logrado tres victorias y el City, dos, con ocho goles en total para el Villa y siete para el City. Tres de los últimos cuatro duelos se han decidido por un solo gol.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
L
L
L
W
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

El Manchester City llega a este partido como líder de la Premier League, mientras que el Aston Villa ocupa la 12.ª posición. La diferencia de puestos da contexto al encuentro: el City llega marcando el paso en la competición, mientras que el Villa intentará aprovechar el factor campo para recortar distancias con los clubes que tiene por delante.

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