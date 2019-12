Así quedó la pierna de Varane tras el posible penalti de Lenglet

La gran polémica de la noche, reflejada en el cuerpo del central madridista.

Fue la gran polémica de la noche. Iban 16 minutos de la primera parte cuando el pidió penalti de Clement Lenglet sobre Raphael Varane. Lo cierto es que hubo un plantillazo del central del a su compatriota madridista que ni Hernández Hernández ni el VAR consideraron como falta.

La señal de los tacos en el muslo de Varane. El Real Madrid reclamó penalti. #ElClásico pic.twitter.com/BQnivPS2tL — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 18, 2019

Sobre esa acción se manifestaron los distintos protagonistas. Por ejemplo, Casemiro admitió que la jugada no dejó dudas después de ver en el vestuario la pierna de Varane. "En el campo he tenido dudas, pero en el vestuario vimos la pierna de Varane y su hematoma, no había duda. Nos vamos enfadados porque el árbitro podría haberla revisado, el VAR está para ser utilizado. Si el árbitro luego no pita penalti, lo respetamos, pero al menos tiene que ver la jugada", dijo el brasileño. Y, en efecto, al defensa francés le había quedado 'tatuado' el plantillazo de Lenglet sobre su pierna.

Sergio Ramos también opinó: "Lo hemos visto en el descanso y se ve bastante claro que son dos penaltis. Pero diga lo que diga ya no se puede cambiar nada. El VAR está para ayudar, cuando hay dudas se puede consultar. No ha sido así. Mala suerte. Ya nos tocará a nosotros que cuando hagamos algún penalti lo mismo no lo mira. Son cosas que pasan en el fútbol y nosotros no podemos quedarnos con ella. Al final, un Madrid con mucha personalidad, jugando, controlando, presionando arriba. Yo creo que esa es la imagen que queríamos dar y la que hemos dado y el resultado, a pesar que no sea una victoria, yo creo que nos vamos contentos", dijo el central de Camas.