Así fue el paso de Juanfer Quintero por Atlético Nacional según su madre

Detalles hasta el momento desconocidos de los seis meses que estuvo el volante en el Verde fueron revelados.

Los 'Live' que se han popularizado durante la cuarentena en las redes sociales, han servido como escenario para seguir descubriendo detalles, historias y anécdotas de varios personajes del fútbol a lo largo de su carrera y esta vez se pudo conocer algo más del volante Juan Fernando Quintero.

Su madre Lina Paniagua tuvo una amena charla con Andrés Montoya, recordando cómo fue la llegada al Verdolaga. "Mamá, voy para Nacional. Tengo que ir a arreglar ahora", fueron las palabras con las que el ex- le informó a su madre el nuevo paso que daría. Ella decidió acompañarlo a la cita para firmar el contrato con el equipo que finalmente le daría la plataforma de salida a Europa. "Cuando Juan firma con Nacional, vamos y celebramos con todos donde mi mamá. Él era feliz porque ese día le dio regalo a todo el mundo, un 28 de diciembre. Fue algo bonito, se vivió con tanta alegría", añadió.

Pese a que en un principio se temía por lo poco que podría jugar, doña Lina siempre fue optimista y creyente que "la última palabra la tenía Dios". "A Juan le fue súper bien en Nacional, yo creo que esa fue una de las bendiciones de Juan", aseguró, aunque no todo siempre fue color de rosa, pues hubo un momento en el que le "Dijeron que no servía". Aún así, tanto el jugador como su entorno, siempre se han mostrado agradecidos con el club.

"Mi papá cuando se dio cuenta que Juan Fernando iba para Nacional, lo quiso desheredar" fue otra de las anécdotas que Lina Paniagua trajo a la conversación. Como es conocido, la familia de Quintero es fanática del Indepediente Medellín, rival de plaza del Verde, sin embargo eso no impidió que celebraran los triunfos logrados como aquel recordado gol de tiro libre a en El Campín para una victoria 3-2. "Ese día me acuerdo que me senté con mi papá, cuando el gol, lo cantó y le dije: ¿Te volviste hincha de Nacional? y me decía: No, pero es porque está el nieto mío", revivió Paniagua confesando que no solía asistir a los clásicos paisas.