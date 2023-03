Así fue el intento de soborno a Aday Benítez: "Te ofrezco ganar hasta 50.000 euros"

"Te ofrezco ganar hasta 50.000 euros si te dejas ganar". Es la confesión de Aday Benítez, jugador del Girona, que primero en 'El BAR de Sique' y después en 'El Larguero' de la Cadena SER, rememoró la conversación que llegó a tener con una persona que, presencialmente, le intentó convencer de aceptar un soborno por dejarse perder. Reconoce que llegó a tener miedo ante una situación tan inesperada como irregular.

LaLiga presenta una denuncia horas después

Los hechos se produjeron en la última jornada de la temporada 16/17, algo que lógicamente ha provocado un enorme revuelo en el fútbol nacional. De hecho, al conocer la confesión de Aday, LaLiga ha decidido interponer una denuncia apenas unas horas más después de estas declaraciones ante el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas para esclarecer los hechos.

"No sé ni quién fue la persona, no recuerdo su cara"

En la Cadena SER, Aday, que jugó en Girona y Tenerife, explicó que ningún equipo de fútbol le ha ofrecido ni un solo euro por dejarse ganar, pero especificó que el intento de soborno le llegó por parte de una persona a la que no ha vuelto a ver: "Yo no sé ni quien es la persona, no me acuerdo de su cara", dijo.

"Si quieres saber más, me paso por aquí otra vez", le dijeron

A pesar de que Aday le dijo que no quería aceptar ese chantaje, la persona en cuestión le dejó la puerta abierta a un segundo encuentro, con el fin de diseñar el amaño: "Si quieres saber más me puedo pasar por aquí otra vez", llegó a decirle. Aday Benítez no quiso aceptar algo así: "Yo le dije que no era la persona, fui educado, pero me daba miedo. Entonces tampoco había la información que nos daban últimamente a los clubes para denunciar".

El Córdoba-Girona y un posible tema de apuestas

El partido donde se produjo ese intento de amaño fue el Córdoba-Girona. Aday recordó que "no nos jugábamos nada ni nosotros ni el Córdoba". Sobre si le pareció que podría ser un tema de apuestas, Aday explicó "eso entendí yo. Ya te digo que no le di mucha más bola porque no me interesaba el tema. Lo he explicado como una anécdota, pero de aquí no pasa. De hecho, sinceramente, no sé ni quién es la persona. No me acuerdo ni de su cara"

Quién es Aday Benítez, el exjugador del Girona que reconoció un intento de soborno por dejarse ganar en un partido de Segunda División

Nació en Sentmenat, Barceleona, el 16 de diciembre de 1987. Su carrera se desarrolló en las categorías de ascenso. En 2006, luego de ser juvenil en el Granollers, fichó con el Premia, de la Tercera División. En 2009, dio el salto a la Segunda División B, realizando una gran temporada con el Sant Andreu. En 2011, fichó por el L’Hospitalet. Y en 2013, llegó al Tenerife, jugando así en la Segunda División. Luego, un año después, firmaría un contrato con el Girona por dos temporadas.