Así está el 'caso Gnabry': Bayern, Madrid, Alaba, otros pretendientes...

Por Jorge C. Picón - Serge Gnabry va a ser sin duda uno de los nombres del próximo mercado. El jugador alemán tiene contrato hasta 2023 con el Bayern y, aunque los bávaros están intentando convencerle, todavía no han sido capaces. El alemán, según ha podido confirmar Goal, está decidiendo en este momento cómo va a continuar su carrera. Su continuidad en Múnich no pasa exclusivamente por el aspecto económico, sino que lo deportivo y lo personal tendrán mucho peso en su decisión final. En lo que a salario se refiere, Gnabry está lejos de los mejor pagados de su equipo, pero en el club son plenamente conscientes y saben que si quieren retenerlo deberán subirlo.

Nagelsmann es el principal interesado en que Gnabry siga en Múnich. Entrenador y jugador coincidieron en el Hoffenheim y quiere seguir contando con él en el Bayern. "Tiene todo lo que necesita un jugador y a un entrenador le gusta. Al final es una cuestión de negociación entre el club y el jugador, pero estoy seguro de que lo arreglaremos. Me gustaría mantenerlo", confirmó en rueda de prensa el pasado fin de semana.

Mientras tanto, el Madrid se mantiene al acecho. Se trata de un jugador que gusta mucho a la dirección deportiva blanca y ya se han puesto en contacto con su entorno para conocer su situación. Además, los blancos cuentan con Alaba, un aliado perfecto. Tal y como informó "Bild" hace unos días, la relación entre Gnabry y el austriaco es de amigos íntimos. Incluso, según ha podido saber este medio, el extremo alemán ha viajado a Madrid en alguna ocasión esta temporada para visitar a su ex compañero. A ambos, además del fútbol, les une otra pasión: la moda.

El club blanco valora aprovecharse de la situación contractual de Gnabry para conseguir un fichaje a buen precio. Además, el Bayern se encuentra en una situación económica no tan positiva como otros años por lo que no descarta realizar alguna venta para equilibrar sus cuentas. Aunque deshacerse del alemán no es la prioridad de los bávaros, su salida sería un gran negocio ya que su fichaje está prácticamente amortizado. Se pagaron por él 8 millones por 6 años de contrato en 2017. Esto quiere decir que, en una hipotética venta, casi todo lo ganado contaría como beneficio, lo que le permitiría acudir al mercado a por un recambio de garantías.

El Madrid y el propio Bayern luchan con otros dos clubes con opciones de ficharlo y dispuestos a convencer a Gnabry. El primero es la Juventus, experta en esta clase de negocios de jugadores que acaban contrato o están a punto de hacerlo. En su caso, podrían aprovechar el gusto que tiene el jugador por Italia, de nuevo, relacionado con la moda y el diseño. El segundo es el Liverpool, aunque en el caso de los reds se trata de una bala en la recámara por si Salah acaba marchándose. Klopp lo considera el recambio ideal para jugar por el egipcio.

Mientras suena todo el ruido a su alrededor, el jugador se encuentra tranquilo, centrado en acabar la temporada de la mejor forma posible. No descarta ningún escenario y decidirá cuando tenga claro que quiere para su futuro. Sabe que será una de las joyas más codiciadas del próximo mercado.