Asensio cumple su sueño a lo grande en Ámsterdam

El Real Madrid se adelanta al Ajax en un partido muy sufrido, donde el VAR anuló el 1-0. A Solari se le pone cara de Zidane

OPINIÓN

El Real Madrid da un paso adelante en la Champions League después de ganar al Ajax en el Ámsterdam Arena (1-2). Pudo haber perdido ante un conjunto holandés que plantó mucha más batalla de la esperada. Pudo haber empatado también, pues llegó al minuto 87 con el ajustado 1-1 en el electrónico. Pero Asensio, con un gol al límite del pitido final, se lleva la eliminatoria encarrilada de vuelta a España. El Real Madrid cierra su semana grande ante Barcelona, Atlético y Ajax con la sensación de haber demostrado al mundo que están para competir con todo, aun con el desgaste acumulado. En los momentos clave se han crecido como en los últimos años. Con VAR, con goles casi en el descuento, con lo que sea, pero el Real Madrid ha vuelto a ganar. Ha vuelto a enseñar su colmillo de campeón. A Solari se le está poniendo cara de Zidane.

La primera parte en el Johan Cruyff Arena, eso sí, fue un aviso en toda regla para el equipo de Solari: podía haber estado bien en el Camp Nou y en el Wanda, pero eso no le iba a dar la llave de Ámsterdam automáticamente. El equipo holandés presionó hasta la extenuación, y Tadic en la punta de ataque volvía loca a la defensa. Si hubiera estado mejor acompañado en la línea de vanguardia, el botín al paso por la caseta habría sido seguro mucho mayor. Si no existiera el VAR, también. Pues Skomina anuló un gol a Tagliafico después de mirar la pantalla sobre el césped. Había fuera de juego milimétrico, por obstrucción a Courtois. La primera acción del VAR en la historia de la Champions benefició al Real Madrid, lo que hizo correr ríos de memes de inmediato. Pero no por ello fue menos justa la decisión. Ni menos oportuna la implantación del vídeo-arbitraje, dicho sea de paso. No hace mucho, se le hubiera llamado flor.

Porque además, es que nada más regresar del descanso, el Real Madrid daría un golpe en la mesa. En la primera parte, tanto Courtois como Sergio Ramos habían sido, con mucha diferencia, los mejores en el bando blanco. Salvaron varias muy claras, de hecho. Al cuarto de hora de la reanudación, aparecerían sin embargo Vinicius y Bale para romper el partido. Éstos no atacan con fuegos de artificio. Mazraoui había estado impoluto durante una hora, pero el brasileño apenas necesitó de un destello: se marchó en carrera y fue escorándose hasta encontrar el hueco para Benzema, que resolvió dentro del área con un chut seco a la escuadra inalcanzable. El partido no estaba siendo un juego de niños, ni mucho menos, pero la dupla Vinicius-Benzema logró hacer que el plantea fútbol lo creyera así.

El gol anestesió a un Ajax ‘espídico’ durante todo el partido. Coincidiendo además con la entrada al campo de un Lucas mucho más útil para la causa blanca que un Bale titular, pero indigno de titulares. Sin embargo, el equipo ‘ajacied’ no había dicho su última palabra aún. Una jugada por banda izquierda fue embocada a gol por Ziyech dentro del área, poniendo los octavos de final en el aire. Eso sí, a tres minutos del final, apareció Asensio para poner el 1-2 final rematando a gol una buena jugada de Carvajal. En Goal contábamos lo especial que era para el mallorquín jugar en Holanda, y más específicamente en Ámsterdam. Un sueño cumplido. Pero cumplido a lo grande, además.