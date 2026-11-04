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AS Mónaco vs. FC Nordsjælland: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 15:00 Stade Louis II, Monaco

El partido entre el AS Mónaco y el FC Nordsjælland comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

AS Mónaco vs. FC Nordsjælland en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el AS Mónaco y el FC Nordsjælland?

El Mónaco llega con un balance irregular en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, un empate y dos derrotas. En su encuentro más reciente cayó por 3-1 ante el Paris FC en la Ligue 1. Entre los resultados positivos destacan el claro triunfo por 3-0 ante el SC Friburgo en la Conference League y la victoria a domicilio por 2-1 frente al CSKA de Sofía. En total, el Mónaco marcó ocho goles y encajó cinco en ese periodo.

El Nordsjælland suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-3 ante el FC Midtjylland en la Superliga. En la Conference League, empató 2-2 frente al CSKA de Sofía en su último partido. A lo largo de esos cinco encuentros, el Nordsjælland marcó nueve goles y encajó diez.

AS Mónaco vs. FC Nordsjælland: alineaciones

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AS Mónaco vs. FC Nordsjælland: balance de enfrentamientos directos

AS Mónaco vs. FC Nordsjælland: las clasificaciones