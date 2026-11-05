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AS Monaco vs. FC Nordsjælland: hora de inicio
El partido entre el AS Monaco y el FC Nordsjælland comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.
AS Monaco vs. FC Nordsjælland en directo hoy: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?
Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el AS Monaco y el FC Nordsjælland?
El Monaco llega con un balance dispar en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, un empate y dos derrotas. En su encuentro más reciente cayó por 3-1 ante el Paris FC en la Ligue 1. Destacan, en el lado positivo, la clara victoria por 3-0 frente al SC Friburgo en la Conference League y el triunfo a domicilio por 2-1 ante el CSKA Sofía. En total, el Monaco marcó ocho goles y encajó cinco en ese periodo.
El Nordsjælland suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-3 ante el FC Midtjylland en la Superliga. En la Conference League, empató 2-2 con el CSKA Sofía en su último partido. A lo largo de esos cinco encuentros, el Nordsjælland marcó nueve goles y encajó diez.
AS Monaco vs. FC Nordsjælland: alineaciones
Mónaco contra FC Nordsjaelland alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- Filipe Luís
- J. Olsen
AS Monaco vs. FC Nordsjælland: estado de forma
AS Monaco vs. FC Nordsjælland: balance de enfrentamientos directos
AS Monaco vs. FC Nordsjælland: las clasificaciones
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