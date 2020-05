Arturo Vidal, la versión de fútbol de Dennis Rodman

Un sitio partidario del cuadro catalán sorprendió al comparar al chileno del Barcelona con el excéntrico exjugador de los Chicago Bulls.

El futuro de Arturo Vidal en el sigue siendo una incógnita. Pese a ello, el volante chileno sigue llamando la atención de la prensa catalana por su estado de forma tras el confinamiento.

Si este miércoles fue destacado como uno de los mejores rendimientos en los entrenamientos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, junto a Ivan Rakitić y Frenkie de Jong, esta jornada un sitio partidario al cuadro de Quique Setién, sorprendió al compararlo con el excéntrico exjugador de los Chicago Bulls, Dennis Rodman. Y es que el nombre del ex basquetbolista ha vuelto a tomar protagonismo tras la serie sobre Michael Jordan, The Last Dance.

Luego que el portal Culemanía elogiara el nivel del ex Bayern Munich que, de momento, ha participado en 84 encuentros, en los que ha marcado nueve goles y ha repartido diez asistencias, destacó el aporte a la plantilla del 'Can Barça' tanto en la era de Ernesto Valverde, como en la del DT cántabro.

"Vidal suple la falta de técnica -en comparación con sus compañeros- y la discreta lectura de juego con otros aspectos como la intensidad, el trabajo defensivo y su facilidad para llegar al área contraria. Sea cual sea el resultado que refleje el marcador, el centrocampista chileno lo da todo. Y eso, el equipo y, en especial el entrenador, lo agradece. Siempre sirve para espolear a sus compañeros", indican.

"La intensidad y el trabajo incansable es uno de los rasgos en que Arturo se parece a Dennis Rodman, leyenda de la NBA. El que fuera baloncestista de los Pistons y los Bulls, entre otros, destacó por su capacidad reboteadora y por su excelente trabajo defensivo. Fue el complemento perfecto para que los Bulls de Jordan ganaran los anillos en 1996, 1997 y 1998. En el documental The Last Dance se definió a sí mismo como "un sarpullido para los rivales". Una descripción que serviría también para la figura de Vidal", complementan.

Luego, detallaron que “el chileno y Rodman se asemejan también en su personalidad. Salvando las distancias, claro está. Son dos deportistas excéntricos, que no han sido solo noticia por lo que han hecho en las canchas, sino también por sus andanzas fuera de ellas”.

Además, el artículo del citado medio hispano resaltó la importancia del formado en en el camarín culé. “Pese a tener personalidades complicadas, tanto Vidal como Rodman cayeron de pie en el vestuario de FC Barcelona y Chicago Bulls, respectivamente. Desde el primer momento, Messi y Luis Suárez, dos de los pesos pesados del equipo ‘azulgrana’, recibieron con los brazos abiertos al chileno y guardan una gran relación con él”.

Finalmente, enfatizaron en que “Vidal y Rodman jamás han destacado por su técnica, pero gracias a su trabajo y su intensidad han logrado ser importantes en algunos de los mejores equipos del momento. En los Pistons de finales de los 80, los Bulls del segundo threepeat y el Barça actual no puede jugar cualquiera”.