Arturo Vidal definió su futuro con Chile: "No va a ser el último Mundial. Seguiré luchando hasta que me dé"

En la antesala a la última doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar, frente a Brasil y Uruguay, Arturo Vidal adelantó lo que será su futuro en la Selección chilena independiente de que el equipo que adiestra Martín Lasarte logre un boleto a la justa.

“No va a ser el último Mundial, antes lo pensaba así. Seguiré luchando hasta que me dé. Hasta que me digan ‘no, ya no puedes estar en la Selección'”, dijo en entrevista con Pelota Parada de TNT Sports.

“Uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal. Pero si vamos al Mundial, igual seguiré en la Selección. No la dejaré", insistió el volante de los registros del Inter de Milán.

El artículo sigue a continuación

Y en la misma línea, insistió que "hasta que llegue un jugador joven que se gane el puesto, que juegue y represente a Chile bien, no tendré ningún problema en dejar a la Selección. De mi parte, no la dejaré”, cerró.

Cabe recordar que el representativo criollo se juega su última chance primero este jueves 24 visitando al ya clasificado Scratch en el Maracaná, encuentro donde los nacionales viajan necesitados de una victoria para llegar vivos a la última fecha.

Cinco días más tarde definirán con los charrúas en San Carlos de Apoquindo. De momento, Chile es sexto colocado con 19 puntos, a dos de zona de repechaje y tres de puestos de clasificación directa.