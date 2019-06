Arturo Vidal: "¿Cuándo hemos sido favoritos en alguna copa?"

El Rey de Chile eligió a los 'candidatos lógicos' para conquistar la Copa América de Brasil.

"¿Cuándo hemos sido favoritos en alguna copa?". Así de contundente fue Arturo Vidal sobre las opciones de La Roja en , tras la victoria de sobre Haití en La Serena, una que se concretó a veinte minutos del final, cuando en un abrir y cerrar de ojos la desventaja se convirtió en una remontada muy esperada por los asistentes locales.

" , y siempre son favoritos. Nosotros no. No iremos en esa condición, pero tenemos el título y lo vamos a defender. Será un lindo torneo (...). Fue triste no clasificar al Mundial, pero si seguimos así podemos volvernos en la primera ronda. Y no queremos eso", agregó apelando a la concentración con la que deben afrontar la competición de selecciones.

Antes de retirarse, el Rey del emitió conceptos alusivos al desgaste. Insistió en que "la edad va pesando", en que "a los más grandes se les hace complicado mantener la misma intensidad de hace diez años" y que "necesitsamos que la sangre joven nos empuje y ayude en los momentos difíciles". Apenas Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Diego Valdés, Erick Pulgar y Brayan Cortés, entre los utilizados en la noche del jueves, encajan en el concepto renovación.