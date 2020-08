El Barcelona no permite a Arthur entrar al Camp Nou

Dio negativo en el test de Covid-19 y se ha puesto a disposición del club para resolver su situación

Arthur Melo quería esta noche en el Camp Nou para arropar a sus compañeros de vestuario. Sin embargo, no podrá hacerlo. El club no ha permitido al futbolista estar en el Camp Nou. No tenía prevista la presencia del futbolista y no estaba en la lista reducida de personas con acceso al estadio. Arthur no tenía el test PCR de la UEFA y por tanto no estarba en la lista de autorizados. El jugador sí tenía un test PCR privado que habái dado negativo.

El brasileño, que no jugó ni un sólo minuto con el Barça desde que se anunció su traspaso a la , comunicó al club que, mientras se resuelve su futuro, desea rebajar la tensión y solucionar su situación cara a cara con la directiva, para alcanzar un acuerdo que le permita, de forma definitiva, abandonar el club.Ambas partes aún siguen negociando.

Cabe recordar que el FC Barcelona decidió pactar un acuerdo con la Juventus de Turín para traspasar a Arthur Melo a la "Vecchia Signora" en un trato valorado en 72 millones de euros, mientras que Miralem Pjanic jugará en el cuadro azulgrana la próxima temporada, abandonando la Juve.