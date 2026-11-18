Cómo ver el Arsenal Women vs OL Lyonnes con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 19 nov 2026 - 15:00 Emirates Stadium

El Arsenal Women recibe al OL Lyon en el Emirates Stadium en la Champions League femenina de la UEFA. El líder visita a un equipo que necesita recortar la distancia con la cabeza de la clasificación.

El equipo de Renee Slegers llega a este encuentro tras empatar sus dos últimos partidos. Al 1-1 ante el Barcelona en la Champions League le siguió otro 1-1 en casa frente al London City Lionesses en la WSL, resultados que dejan al Arsenal sexto en la liga nacional, a seis puntos del tercer puesto.

Frida Maanum atraviesa un gran momento y marcó en ambos empates. Su gol en el Estadi Johan Cruyff dio al Arsenal una sorprendente ventaja antes de que el Barcelona igualara el marcador. También abrió el marcador ante el London City, pero Mary Earps hizo ocho paradas para impedir la victoria del Arsenal.

El Lyon llega como el equipo más en forma de la competición. El conjunto de Jonatan Giraldez ha ganado sus últimos cinco partidos, con 22 goles a favor y solo uno en contra. El contundente 6-0 ante la Juventus en la Champions League y el 7-1 sobre el Lens en liga muestran la magnitud del reto al que se enfrenta el Arsenal.

En la clasificación de la Champions League femenina, el Lyon ocupa el primer puesto y el Arsenal, el cuarto. Una victoria del equipo local recortaría la distancia; un triunfo del Lyon ampliaría su ventaja en lo más alto.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este partido de la Champions League femenina.

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