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Arsenal vs. Borussia Dortmund: horario del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Emirates Stadium

El Arsenal recibe al Borussia Dortmund el martes 24 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres para disputar un partido de la Champions League.

Los Gunners afrontan el encuentro después de un revés en la liga. El pasado fin de semana solo pudieron empatar 2-2 en casa del Newcastle United, pese a que estuvieron en disposición de ganar durante buena parte del partido. Noni Madueke rescató un punto en los últimos minutos.

Aun así, el Arsenal sigue líder de la Premier League con seis puntos de ventaja. Preocupa, sin embargo, la lesión del portero David Raya, que tuvo que ser sustituido ante el Newcastle. Mikel Arteta anunció que se le realizaría una resonancia magnética y aún no pudo ofrecer un pronóstico.

El Dortmund llega con mucha más confianza. El equipo de Niko Kovac ganó por 0-1 en casa del Borussia Mönchengladbach en su último partido de la Bundesliga y antes había empatado 2-2 contra el Bayern de Múnich.

En la Champions League, el BVB ocupa una posición intermedia en la tabla tras vencer 2-1 al Real Betis. El Arsenal quiere recuperar terreno ante su afición y mantener su buena posición de partida.

A continuación, le contamos cómo seguir el partido, con información sobre el canal y la retransmisión en directo por streaming.

La actualidad de la semana: ¿Cómo llegan Arsenal y Borussia Dortmund?

El Arsenal afronta el partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó 2-2 contra el Newcastle United; antes ganó 1-0 al Hull City y 1-2 en casa del Slavia de Praga. En total, ha marcado siete goles y ha encajado cuatro. Su eliminación de la EFL Cup ante el Fleetwood tras un 1-1 empaña el balance.

El Dortmund no ha perdido en sus últimos cinco partidos, en los que ha sumado cuatro victorias y un empate. El BVB ganó 0-1 en Mönchengladbach en su encuentro más reciente, después de empatar 2-2 contra el Bayern de Múnich. En ese periodo ha marcado diez goles y ha encajado seis, además de imponerse 3-2 al Werder Bremen en la Copa de Alemania.

Arsenal vs. Borussia Dortmund: alineaciones

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