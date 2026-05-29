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¿Arsenal o París?.. Crespo revela a Kooora su pronóstico para la final de la Champions League

H. Crespo
Paris Saint-Germain vs Arsenal
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Hungría

El astro argentino advierte sobre los pequeños detalles de la esperada confrontación

Hernán Crespo, exjugador de AC Milan, Inter y Chelsea, ha revelado su favorito para ganar la Liga de Campeones esta temporada.

Mañana, en Budapest, el París Saint-Germain buscará su segundo título consecutivo ante un Arsenal que aspira al primero.

El exdelantero jugó la final de 2005 con el Milan y marcó dos goles ante el Liverpool en Estambul, aunque finalmente perdió el título.

En una entrevista con Kooora que se publicará pronto, Crispó afirmó: «El PSG parte con una ligera ventaja, pues es el actual campeón y uno de los equipos más en forma del momento».

Sin embargo, el exdelantero argentino advirtió: «Un solo detalle puede cambiar este tipo de competiciones».

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