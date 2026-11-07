Cómo ver el Arsenal contra el Hull City con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 10:00 Emirates Stadium

El Arsenal recibe al Hull City en el Emirates Stadium el sábado 7 de noviembre en un partido de la Premier League que enfrenta al líder con un recién ascendido que aún se está adaptando a la máxima categoría.

El equipo de Mikel Arteta llega en buena forma tras encadenar victorias ante el Liverpool y el Slavia Praga. El Arsenal mantiene su racha invicta en la Champions League mientras lucha por imponerse en la competición nacional. Una quinta victoria liguera esta temporada ampliaría su ventaja en lo más alto de la tabla.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en el Emirates. Se ha confirmado que Bukayo Saka estará de baja durante un periodo prolongado, lo que aumenta la responsabilidad de quienes le rodean a la hora de suplir su ausencia en la creación de juego. Cinco jugadores del Arsenal han sido incluidos en la última convocatoria de Inglaterra y Arteta tendrá que gestionar con cuidado sus recursos ante un calendario apretado.

William Saliba, que se perdió por precaución el desplazamiento entre semana a Praga, podría volver al once inicial después de que Ezri Konsa tuviera que retirarse lesionado ante el equipo checo. El estado físico del central francés se seguirá de cerca antes del inicio del partido.

El Hull City llega al Emirates con una sola victoria en sus últimos cinco partidos de Premier League, aunque el equipo de Sergej Jakirovic ha demostrado que es capaz de crear problemas. Su triunfo por 2-0 en casa ante el Manchester United a principios de esta temporada demostró que el Hull City no es un rival fácil en su primera campaña en la máxima categoría en una década.

Para el equipo visitante, la tarea está clara: resistir la presión, mantenerse compacto e intentar sorprender al Arsenal al contraataque. Otra cuestión muy distinta es si dispone de los jugadores necesarios para ejecutar ese plan ante el líder de la liga.