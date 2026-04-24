Arnold Bruggink tiene noticias sobre el posible fichaje de Sven Mijnans por el AC Milan

Tuttosport informó el jueves que Sven Mijnans interesa al AC Milan. Sin embargo, Arnold Bruggink, en «Voetbalpraat» de ESPN, asegura que el ojeador rossonero no asistió a la final de la copa para verlo.

«He sabido por una fuente muy fiable que el ojeador del AC Milan no estaba en la grada para ver a Mijnans», afirma Bruggink sobre los rumores de traspaso del capitán suplente del Alkmaar.

Al preguntarle para quién estaba entonces el ojeador, el analista aún no tiene respuesta. «Todavía no he averiguado para quién estaba», continúa. «Ese ojeador simplemente vive en los Países Bajos. Va a la final de la Copa porque hay muchos buenos jugadores. Pero no estaba allí por Mijnans», concluye Bruggink.

El jueves, tras el 0-0 ante el Go Ahead Eagles, se le preguntó directamente a Mijnans por el interés del club italiano. «No muy bien», respondió el centrocampista al ser preguntado por su italiano. «Sí, lo he leído. He recibido muchos mensajes, pero es algo para más adelante. Ahora estoy decepcionado. Hubiera preferido irme a Barcelona con buenas sensaciones», añadió, en referencia al viaje del campeón de copa.

En la mesa de Voetbalpraat coinciden en que Mijnans puede dar un paso adelante, quizá dentro del país. «Podría ser un buen sucesor de Joey Veerman», afirma Kees Luijckx. «Lo que Joey Veerman hace, él también puede».

Karim El Ahmadi, el otro invitado, no ve a Veerman como referente y opina que la Serie A le convendría. «Mijnans me recuerda más a Paul Wanner», afirma. «Ojalá fiche por un equipo italiano; allí sí lo veo jugando», concluye el ex del Feyenoord.

El centrocampista de 26 años llegó en invierno de 2023 procedente del Sparta Rotterdam por 2,5 millones de euros. Hasta ahora ha jugado 152 partidos con el Alkmaar y, según Transfermarkt, su valor de mercado es de 14 millones de euros.