Arne Slot se pronunció el viernes en rueda de prensa sobre las llamativas declaraciones de Mohamed Salah de la semana pasada. El delantero egipcio, a punto de abandonar el club, expresó en Instagram su preocupación por la situación del Liverpool, ahora quinto en la Premier League.

«He visto a este club pasar de escépticos a creyentes y luego a campeones», escribió el extremo derecho de 33 años. «Se trabajó muy duro y siempre di todo para ayudar al Liverpool. Nada me hace sentir más orgulloso».

Quiero volver a ver al Liverpool como ese equipo agresivo y ofensivo que intimida a los rivales. El Liverpool debe ganar títulos. Ese es el fútbol que conozco y la identidad que debemos recuperar». También lanzó un aviso a Slot: «Eso no es negociable. Quien esté en el Liverpool debe adaptarse».

Las declaraciones de Slot generaron revuelo en la prensa inglesa, pero el técnico neerlandés esperó una semana para responder. «Recuperamos el título la temporada pasada y queremos volver a pelear por él. Esa es mi visión. Mo y yo compartimos la misma ambición: el mayor éxito para el club».

“Se dice que Salah quiere un fútbol ‘heavy metal’; yo tengo otro estilo, pero con él fuimos campeones la temporada pasada. Los dos queremos lo mejor para el Liverpool”, añadió antes del duelo contra el Brentford.

Ahora Slot se centra en el último partido de la temporada. «No importa lo que yo piense de las declaraciones de Mo. Lo importante es que nos clasifiquemos para la Champions League y estoy preparando a Mo y al resto del equipo para ello».

«Debo hacer que el equipo juegue un fútbol eficaz que guste a todos. No estoy satisfecho con lo mostrado esta temporada», afirmó un crítico Slot.