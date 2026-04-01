Arne Slot recibe una excelente noticia en el Liverpool: «¡Esto es una gran alegría para todos!»

Alexander Isak ha vuelto a incorporarse a los entrenamientos con el Liverpool, según ha confirmado Arne Slot a los canales del club. El sueco, de 26 años, se fracturó el peroné en diciembre, pero ahora se vislumbra su regreso.

Isak, el carísimo fichaje del Liverpool este verano, se perdió nada menos que 21 partidos oficiales del Liverpool debido a su fractura de peroné. El delantero sufrió la lesión en el partido contra el Tottenham Hotspur.

Como suplente, había adelantado al Liverpool frente al equipo que ahora lucha por evitar el descenso, pero poco después se fracturó el peroné tras una dura entrada de Micky van de Ven.

«Mañana se entrenará por primera vez con el grupo», declaró Slot el miércoles. «Creo que se encuentra muy bien, también porque Suecia se clasificó ayer (martes, nota del editor) para el Mundial».

Los suecos vencieron a Polonia en un duelo directo por 3-2, gracias a un gol en los últimos minutos de Viktor Gyökeres, compañero de Isak en la delantera y en la selección y la liga.

Así que hay más buenas noticias para Isak. «Cuando has trabajado tan duro durante tres o cuatro meses y puedes volver a los entrenamientos, eso es muy gratificante para todos», afirma Slot. «Por supuesto, solo es su primera sesión de entrenamiento en cuatro meses, pero es muy bueno tenerlo de vuelta».

«Porque todos sabemos a quién hemos fichado: un delantero increíble. Nos va a ayudar muchísimo tenerlo de vuelta estos dos últimos meses», concluye Slot.

Jeremie Frimpong

Slot también compartió el miércoles una actualización sobre Jeremie Frimpong. El holandés tuvo que ser sustituido por lesión el martes contra Ecuador (1-1) tras apenas un cuarto de hora de juego. «El médico de la selección holandesa nos dijo que lo habían sustituido por precaución. Pero le harán una resonancia magnética para ver si es así».