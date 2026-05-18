«Arne Slot quiere fichar a un internacional de la selección holandesa por 30 millones para el Liverpool»

Varios medios italianos aseguran que Teun Koopmeiners podrá dejar la Juventus el próximo verano. El internacional holandés, con 27 partidos disputados, ya ha hablado con clubes de la Premier League, según Tuttosport.

«Koopmeiners puede marcharse», informa Tuttosport, que añade: «Ya tiene precio: 30 millones de euros para evitar pérdidas».

Llegó el verano pasado del Atalanta por 58 millones, pero nunca brilló en la Juventus; Spalletti incluso lo recondujo a la defensa con resultados irregulares.

Aunque su contrato vence en 2029, podrá salir el próximo verano. Se rumorea que su entorno ya habla con varios clubes de la Premier.

Liverpool, que ya lo quiso hace dos años y mantiene la atención con Arne Slot, podría ser uno de ellos.

Inglaterra no es el único destino: también lo siguen clubes de primer nivel de Turquía y la AS Roma, dirigida por Gian Piero Gasperini.

El interés del Liverpool por Koopmeiners resulta llamativo, pues Denzel Dumfries también suena para los ‘Reds’. Así, Slot ignora a los críticos que alertan de una posible ‘invasión’ de holandeses en Anfield.