Arne Slot se ha despedido del Liverpool con una carta. El Liverpool Echo la publicó el lunes por la mañana; en ella el neerlandés repasa con orgullo su etapa en el gran club inglés.

«Al salir del túnel de Anfield bajo ese famoso letrero, sientes responsabilidad hacia la rica historia del club», escribe. También recuerda su determinación de luchar y ganar ante la afición de todo el mundo.

«Que esas emociones se tradujeran en el título de la Premier League solo un año después fue muy especial. No fue solo un trofeo, sino la recompensa al trabajo, sacrificio y dedicación de toda la entidad».

Menciona asimismo el fallecimiento de Diogo Jota en julio de 2025: «Perdemos a Diogo apenas semanas después de celebrar juntos; es indescriptible. Sobre todo, quiero recordarlo como un compañero, un amigo y una persona extraordinaria que tocó la vida de muchos cada vez que lució el escudo del club», escribe el técnico de 47 años.

El exentrenador del AZ y el Feyenoord agradece a la afición, a los jugadores y al cuerpo técnico, y muestra confianza en el futuro tras lograr la clasificación para la Liga de Campeones. En la última jornada, un empate 1-1 ante el Brentford bastó para asegurar ese billete.

Con confianza en el futuro, Slot concluye: «Los jugadores que tanto han dado a este club, que han mantenido altos sus valores y han contribuido a tantos momentos inolvidables, han sentado unas bases que perdurarán».

«Cuando me paré por primera vez bajo ese cartel en el túnel de Anfield, supe lo que este club me pedía. Me voy sabiendo que nunca hemos dejado de luchar por ello».