Arnáez, tras la caída ante San Carlos: "No hay excusas y eso lo tengo muy claro"

El técnico de Alajuelense lamentó la caída agónica en casa frente a los norteños. "Es un equipo hecho para ganar", remarcó.

“El que se venga a sentar a esta silla no debe tener temor, si no mejor que se quede en la casa. No hay excusas y eso lo tengo muy claro”. Sin vueltas, el entrenador Diego Arnáez tomó la responsabilidad de la derrota de Alajuelense frente a San Carlos, por 1-0, a tres minutos del final.

La Liga, en tres fechas disputadas, no la pasa bien en su casa: empate 3-3 frente a UCR y ahora suma la caída contra el conjunto norteño. “En el momento que no haya triunfos eso va a pasar, la gente va a exigir triunfos porque es un equipo hecho para ganar”, remarcó ante los medios de comunicación.

“Hay una sensibilidad más grande por todos los años de sequía sin título. Si no supiera que tengo que enfrentar eso me quedo sentado en mi casa”, expresó.

El próximo compromiso de Alajuelense será fuera de casa frente a Limón, en el Juan Gobán, sin los seleccionados Esteban Alvarado, José Miguel Cubero, Barlon Sequeira y Jonathan McDonald. Por su parte, reprograma el juego de la fecha 4 entre semana ante Cartaginés, debido a las convocatorias internacionales.