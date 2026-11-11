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UEFA Nations League C
team-logoArmenia
Republican Stadium - Vazgen Sargsyan
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Armenia-Cyprus, en directo hoy: ¿Dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Armenia vs Chipre
Armenia
Chipre
UEFA Nations League C

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Armenia-Cyprus de la Liga C de la UEFA Nations League.

Cómo ver el Armenia-Cyprus con una VPN

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Previa del partido

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UEFA Nations League C - Jornada 5
Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Armenia recibe a Chipre en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan de Ereván en un partido de la Liga C de Naciones de la UEFA que tiene un peso importante para ambos equipos en la clasificación del grupo.

La Armenia de Yegishe Melikyan llega a este encuentro bajo presión tras una mala racha de resultados. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, y las derrotas ante Chipre y Montenegro han perjudicado considerablemente su trayectoria en el Grupo 2.

Chipre, dirigido por Apostolos Mantzios, afronta este encuentro en una dinámica muy distinta. Venció a Armenia por 2-0 en el partido de ida, disputado a principios de octubre, y después ganó a Letonia, lo que le da un impulso importante en esta fase de la competición.

Armenia buscará saldar cuentas en casa. Su única oportunidad de jugar como local en las últimas semanas se saldó con un empate sin goles ante Montenegro, por lo que Melikyan exigirá más a su equipo delante de su afición.

Para Chipre, un resultado positivo consolidaría su posición en el grupo y mantendría bien encaminadas sus aspiraciones de ascenso. Ha demostrado que sabe sacar adelante los partidos, y sus recientes registros defensivos dan motivos a Mantzios para confiar.

Ambos equipos saben lo que está en juego en el Grupo 2, y este partido tendrá consecuencias claras para la clasificación final. Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para verlo.

Noticias de los equipos y convocatorias

Armenia contra Chipre alineaciones probables

Manager

  • Y. Melikyan

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