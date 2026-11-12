Cómo ver el Armenia-Cyprus con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 12 nov 2026 - 12:00 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Armenia recibe a Chipre en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan de Ereván en un partido de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA con mucho peso para ambos en la clasificación del grupo.

La Armenia de Yegishe Melikyan llega a este encuentro bajo presión tras una mala racha de resultados. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, y las derrotas ante Chipre y Montenegro han perjudicado seriamente su campaña en el Grupo 2.

Chipre, dirigido por Apostolos Mantzios, llega a este partido en una situación muy distinta. Venció a Armenia por 2-0 en el encuentro de ida, disputado a principios de octubre, y después ganó a Letonia, lo que le da un importante impulso a estas alturas de la competición.

Armenia buscará tomarse la revancha en casa. Su único partido como local en las últimas semanas se saldó con un empate sin goles ante Montenegro, por lo que Melikyan exigirá más a su equipo delante de su afición.

Para Chipre, un resultado positivo consolidaría su posición en el grupo y mantendría bien encaminadas sus aspiraciones de ascenso. Ha demostrado que sabe sacar resultados en partidos difíciles, y sus recientes registros defensivos dan motivos a Mantzios para confiar.

Ambos equipos saben lo que hay en juego en el Grupo 2, y este partido tendrá consecuencias claras para la clasificación final. Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo verlo.

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