Armando Polo deja el fútbol salvadoreño

El panameño cerró el ciclo con el Santa Tecla.

Tras la eliminación del Santa Tecla en semifinales, Armando Polo decidió no seguir más con los tecleños y se suma a Gerson Mayén como las primeras dos bajas de los periquitos, de cara al torneo Apertura 2019. Ambos fueron fundamentales en todo lo que alcanzó Santa Tecla en el certamen.

En conversación con el programa “Guiri Guiri”, el delantero canalero expresó: "No he tenido ni un problema, me han tratado de lo mejor, pero siento que había que salir de acá del fútbol de El Salvador... No se logró el objetivo, pero en lo personal me voy contento, satisfecho”.

Tampoco quiso ampliar sobre su posible destino: “Rumores siempre habrá, mi agente se encarga de eso. Él me ha dicho que esté tranquilo y que disfrute, porque lo que se viene es bueno y es importante”.